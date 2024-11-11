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台灣紅茶英國奪最大獎 印度斯里蘭卡評審驚豔

中央社／ 倫敦11日專電

台灣茶征戰國際賽事，近日再度於英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies奪得大獎，紅茶的表現尤其出色，來自印度、斯里蘭卡等紅茶生產大國的評審也連聲讚嘆。

台灣今年在The Leafies不僅是得獎數最多的國家，更由來自花蓮的「露予莊園」以一款「露予金露」贏得紅茶類最高榮譽「最佳紅茶」（Best of BlackTea），在來自不同國家地區、所有參賽紅茶之間脫穎而出。

據UKTA統計，台灣今年在The Leafies共抱走8座金獎、10面「極力推薦」獎。UKTA特別提到台灣茶今年表現突出；「露予金露」這款茶則是以味覺深度與平衡贏得多位評審讚嘆。

來自印度的評審巴祿察（Kurush Bharuch）告訴中央社，台灣一向以烏龍茶聞名國際、有品質一流的烏龍茶，但近期他對產自台灣的紅茶越來越關注，台灣紅茶足以「與印度最好的茶品競爭」。

巴祿察說：「我們（在印度）有來自大吉嶺、風味表現豐富的茶；我發現有些台灣紅茶無論在品質或風味層次上，都與大吉嶺紅茶水準相近。我很驚訝台灣能出產達到如此高國際水準、表現細膩的紅茶。」

巴祿察指出，紅茶的國際市場規模較烏龍茶大，可將台灣茶帶往更多元、廣大的消費族群。

不過，產量可能是一大挑戰。來自斯里蘭卡的評審佩雷拉（James Suranga Perera）告訴中央社，台灣紅茶若不只是品質、在產量也達一定水準，相信就能在國際間廣受歡迎。

佩雷拉說，今年台灣紅茶的參賽情況明顯較往年踴躍，評審們對台灣紅茶的高品質感到「難以置信」。

他指出，台灣紅茶風味表現豐富，可以有花香、奶香，以及烏龍茶口感與香氣，十分特別，令人印象深刻。

國際茶品競賽The Leafies主要推廣精緻茶品與茶文化，今年再度與歷史超過300年的英國高級食品雜貨商、下午茶館「福南梅森」（Fortnum & Mason）合作，由專業評審團「盲測」，層層評鑑來自世界各地近400件參賽茶品。

台灣方面，摘下金獎的有苗栗八甲茶廠（「天然白茶」和「重發酵烏龍」）；苗栗「福爾摩茶FormoCha」（「重發酵烏龍」和「台灣紅茶」）；台中「冉冉茶事」（「零售類烏龍」）；南投「王寶山茶」（「輕發酵烏龍」）；花蓮「露予莊園」（「台灣紅茶」，同時是世界最佳紅茶）；貿易商「曾的茶」（「零售類紅茶」）。

獲「極力推薦」獎的台灣製茶商、供應商和零售業者，若按競賽品項類別區分，則在「台灣紅茶」類得獎的有「王寶山茶」、台東「大峰有機茶園」、嘉義「甘澍」茶園、新竹茶館「河堤上的貓」；「輕發酵烏龍」則由「王寶山茶」、台北「埕畔茶坊」、英國茶商Luv Leaf奪得；「零售類烏龍」和「零售類紅茶」則分別由「曾的茶」、台灣人在瑞典創辦的茶館Tea Wonderland，以及W&M Harvest拿下。

「福爾摩茶Formo Cha」創辦人、國際參賽經驗豐富的張家齊自苗栗飛來倫敦領獎。他是外交部「國際青年大使交流計畫」今年首度選送台灣茶道青年大使的評審和培訓師；此次Formo Cha獲「台灣紅茶」金獎的茶款是張家齊為長榮航空商務艙打造的作品。

家族與台灣茶產業關係深厚的他告訴中央社，他參賽一大目標是透過贏得國際獎項，鼓勵台灣年輕人回鄉承接、壯大台灣茶文化，「讓年輕人看到希望」。

張家齊不諱言，台灣產茶區有人口高齡化、缺工問題，這是台灣茶文化傳承面臨的一大挑戰。其他主要挑戰包括台灣茶的形象包裝和行銷策略；他強調，「台灣茶不該只是農產品」，而是值得更細膩對待的「精品」。

至於台灣紅茶的發展現況和前景，張家齊提到，台灣的烏龍茶市場趨於飽和，開發紅茶不僅是另闢蹊徑，也更容易拓展國際市場，但產量確實是挑戰。

為與印度、斯里蘭卡等紅茶大國有市場區隔，張家齊認為台灣有必要持續「精益求精」，提升產品整體精緻度。

在提高識別度方面，張家齊舉例，製作紅茶時，他會適當導入製作烏龍茶的手法、帶入台灣特色。

中央社 印度

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