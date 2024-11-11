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印尼為落實免費午餐政策 5年內進口100萬頭乳牛

中央社／ 雅加達11日專電

印尼總統普拉伯沃的免費午餐政策是上任後的旗艦計畫之一，預計為全國學生提供免費午餐和牛奶以攝取足夠營養。為此，印尼農業部正擬定相關策略，預計2029年前將從澳洲、紐西蘭等國進口最多100萬頭乳牛。

印尼農業部長安迪（Andi Amran Sulaiman）指出，現正制定策略以減少對進口牛奶的依賴，根據目前計畫，直至2029年印尼國內牛奶的需求量共為850萬公噸，其中360萬公噸將用於免費營養午餐計畫，該計畫是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的優先政策之一。

農業部規劃自2025年至2029年，從澳洲、巴西、紐西蘭、美國和墨西哥等國進口最多100萬頭乳牛。屆時，印尼國內牛奶產量將可達到817萬公噸。

時代報（Tempo）今天報導，為減少對進口乳製品的依賴，農業部正鼓勵國內自行生產牛奶，並舉例，來自越南的TH集團計劃在印尼設置農業設施，以加大本地牛乳生產並提升糧食自給率。

根據統計，印尼牛奶有79%仰賴進口。印尼統計局（BPS）數據顯示，紐西蘭是牛奶的主要進口國，2021年共進口近10.3萬公噸，其他還包括來自美國的7.4萬公噸、馬來西亞4.3萬公噸、澳洲3.5萬公噸等。

報導指出，印尼在降低牛奶進口上仍面臨很大挑戰，進口牛奶的數量正穩定成長，從2012年至2021年，年均成長率達1.34%。高度仰賴進口牛奶的主因為印尼國內牛奶產量難以滿足需求，因此，進口仍是確保牛奶穩定供應的重要來源。

印尼 牛奶 農業部

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