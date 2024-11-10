旅客注意！赴關島或北馬里亞納群島 11月29日起須申請ETA
美國在台協會今天於社群媒體宣布，11月29日起實施「關島－北馬里亞納群島ETA」，從台灣直飛且停留不超過45天的旅客，出發前至少5天須申請電子旅行證（ETA），可免申請旅行授權電子系統。
美國在台協會（AIT）於臉書發文表示，11月29日起強制實施「關島－北馬里亞納群島ETA」（G-CNMIETA），須在出發前往關島或北馬里亞納群島至少5天前申請ETA，可免申請B1/B2簽證或旅行授權電子系統（ESTA）。
關島觀光局進一步說明，若停留不超過45天，從台灣直飛的旅客須提早5天完成填寫「關島－北馬里亞納群島ETA」表格，並在出發前72小時內填寫關島電子申報表；若經其他國家轉機，則須在出發前72小時內申請ESTA並填寫關島電子申報表。
至於停留超過46天但不超過90天者，關島觀光局指出，不管是直飛還是經他國轉機，都需要在出發72小時內申請ESTA，並填寫關島電子申報表。
關島觀光局提醒，如果來不及提早5天完成「關島－北馬里亞納群島ETA」的話，可以改申請ESTA。
「關島－北馬里亞納群島ETA」目前免費，並可在在線上填表申請，請旅客多加留意。
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