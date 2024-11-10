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日本150名乘客受困瀨戶大橋 6小時後獲接駁脫困

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本JR示意圖。聯合報系資料照
日本JR示意圖。聯合報系資料照

日本JR瀨戶大橋線一列從高松站開往岡山站的7輛編組電車，今天上午7時40分左右在瀨戶大橋上突然停駛，車上約150名乘客在下午1時50分左右搭上接駁列車離開，總計受困約6小時。

日本瀨戶內海放送（KSB）報導，JR公司中午12時50分左右從位於本州島的兒島站派出接駁列車，下午1時抵達停駛橋上的電車旁，協助乘客轉搭接駁列車。經過約50分鐘後，接駁列車在下午1時50分左右出發前往兒島站。

日本讀賣新聞稍早報導，今天上午7時40分左右，一列名為Marine Liner（海洋快車）的快速電車突然在瀨戶大橋上停駛，目前尚不清楚何時能恢復行駛。

JR四國表示，列車停駛原因是兒島站到位於四國地方的宇多津站區間架空電車線斷裂，造成該路線列車停駛或誤點。

JR 日本

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