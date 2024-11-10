日本四國地方大規模停電1.5小時 機場助航燈光全滅

日本四國地方昨晚因供電出包造成最多逾36萬戶大規模停電約1.5小時，影響所及包括德島機場助航燈光全滅，一架滑行中的民航機瞬間面臨一片漆黑。另有兩人因跌倒受傷送醫。

日本放送協會（NHK）報導，四國地方昨天晚間最多時有逾36萬戶停電，四國電力送配電公司表示，在修復連接本州島與四國地方的輸電線時，因不明原因發生輸送到本州島的電力急速增加，導致四國地方電力不足而停電。

昨天晚間8時20分左右，四國地方多數地區發生大規模停電，最多時一度有逾36萬5000戶停電。

雖然停電在約1小時30分後的晚間9時49分搶修完畢，但停電過程中造成電車站內照明跟機場助航燈光熄滅，連一般道路的紅綠燈也無法顯示。

高知機場跑道邊燈等照明一度因為停電熄滅，在約6分鐘後才修復；德島機場同受停電影響，當時一架民航機正在滑行道上滑行，所有助航燈光瞬間全黑，直到數秒後機場才啟動緊急照明。

而在德島縣，受到停電影響，有兩人因為在漆黑室內跌倒受傷送醫。

四國電力送配電公司對這起疏失致歉說，「有關停電對大多數民眾造成困擾，在此表達歉意」。