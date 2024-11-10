加拿大首見 卑詩省青年對H5禽流感病毒呈推定陽性

西班牙瓦倫西亞自治區上周降下一年份雨量引發毀滅性洪災，導致200多人死亡。今年9月波瑞斯風暴襲擊中歐與東歐，也引發百年一遇的大雨洪災，但有座城市卻能倖免於難。奧地利首都維也納在5天內，降下全月平均降雨量的二至五倍，不過全市只撤離15棟房屋，約10人受輕傷。他們是怎麼做到的？來看看維也納號稱能應付「5000年一遇洪水」的防洪設計，有何值得借鏡之處。

2024-11-10 09:00