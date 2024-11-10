加拿大首見 卑詩省青年對H5禽流感病毒呈推定陽性
加拿大西岸卑詩省（British Columbia）今天表示，省內發現加國首宗人類對H5禽流感病毒呈推定陽性病例。
路透社報導，卑詩省在聲明中表示，推定確診者是一名青少年，正在兒童醫院接受治療。
雖然省內尚未發現其他感染病例，且感染源「很可能」是動物或鳥類，但卑詩省已啟動調查，以釐清感染源並掌握接觸者。
卑詩省首席衛生官亨利（Bonnie Henry）在聲明中說：「這是一起罕見事件，雖然是卑詩省或加拿大首例人類感染H5禽流感病毒病例，但在美國和其他地方已有少量人類感染病例，所以我們正在徹底調查，好充分了解卑詩省病例的病毒源頭。」
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