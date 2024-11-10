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日本電車暫停瀨戶大橋動彈不得 150名乘客無人傷

中央社／ 東京10日綜合外電報導
瀨戶大橋串連岡山與香川兩縣。聯合報系資料照
瀨戶大橋串連岡山與香川兩縣。聯合報系資料照

日本JR瀨戶大橋線一列從高松站開往岡山站的7輛編組電車，在瀨戶大橋上突然停駛，目前暫停橋上約3小時。負責營運的JR四國公司表示，車上有約150名乘客，暫未接獲有人受傷。

日本讀賣新聞報導，今天上午7時40分左右，一列名為Marine Liner（海洋快車）的快速電車突然在瀨戶大橋上停駛，目前尚不清楚何時能恢復行駛。

JR四國表示，列車停駛原因是兒島站到宇多津站區間架空電車線斷裂，造成該路線列車停駛或誤點。

JR 岡山 日本

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