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南蘇丹洪患約140萬人受災 聯合國：瘧疾病例激增

中央社／ 朱巴9日綜合外電報導
根據聯合國（UN）最新報告，肆虐非洲東北部國家南蘇丹的洪災，使當地約有140萬人受影響、超過37萬9000人流離失所。圖／美聯社
根據聯合國（UN）最新報告，肆虐非洲東北部國家南蘇丹的洪災，使當地約有140萬人受影響、超過37萬9000人流離失所。圖／美聯社

根據聯合國（UN）最新報告，肆虐非洲東北部國家南蘇丹的洪災，使當地約有140萬人受影響、超過37萬9000人流離失所，報告還示警南蘇丹的瘧疾病例激增。

法新社報導，南蘇丹是全世界最年輕的國家，但極易受到氣候變遷影響。援助機構指出，南蘇丹正面臨數十年來最嚴重的洪災，災情多集中於北部地區。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，南蘇丹國內43個郡以及爭議領土阿貝（Abyei）地區，約有140萬人受洪患影響。南蘇丹與蘇丹兩個國家都聲稱擁有阿貝地區的主權。

聯合國人道事務協調廳昨天晚間發布的聲明寫道：「在22個郡以及阿貝地區，目前有超過37萬9000人流離失所。」

聲明還提到，南蘇丹多個州的瘧疾疫情大幅攀升，這讓「醫療系統不堪重負，並加劇洪災侵襲地區的情況與影響」。

南蘇丹從2011年脫離蘇丹獨立以來，當地一直陷入長期不穩定、暴力和經濟蕭條，還有乾旱與洪水等氣候災害困擾。

南蘇丹 氣候變遷 洪水 瘧疾 聯合國

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