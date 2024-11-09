火山灰柱直衝天際…印尼勒沃托比火山再噴發 將擴大管制區

曾幾何時，動不動討爸爸抱抱的小公主，變成擺臉色給我看的小女人…… 這是不少父親的痛。想與前世情人打好關係，得知道她們的地雷在哪，日本男性時尚網站列舉10個爸爸被討厭的理由。日本心智教練辻秀一在著作中，也提出與女兒相處、不被討厭的訣竅。

2024-11-09 11:30