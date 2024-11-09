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火山灰柱直衝天際…印尼勒沃托比火山再噴發 將擴大管制區

中央社／ 雅加達9日綜合外電報導
印尼官員表示，中部佛羅雷斯島東邊的勒沃托比火山男峰（Lewotobi Laki-laki）今天清晨至少再噴發3次，噴出的火山灰柱高達9公里，當局計劃擴大管制區域。圖／法新社
印尼官員表示，中部佛羅雷斯島東邊的勒沃托比火山男峰（Lewotobi Laki-laki）今天清晨至少再噴發3次，噴出的火山灰柱高達9公里，當局計劃擴大管制區域。圖／法新社

印尼官員表示，中部佛羅雷斯島東邊的勒沃托比火山男峰（Lewotobi Laki-laki）今天清晨至少再噴發3次，噴出的火山灰柱高達9公里，當局計劃擴大管制區域。

綜合法新社與路透社報導，印尼地質局局長瓦菲德（Muhammad Wafid）表示：「勒沃托比火山男峰噴發，朝西側與西北側噴出熱熔岩和熱雲，目前仍在持續。」

他還說，地質局打算將管制禁區域從火山口西南方至西北方8公里範圍擴大到9公里。

當地疏散工作仍在進行。根據印尼救災機關今天公布的統計，截至昨晚已有約1萬700人撤離。

印尼火山機關在聲明中指出，火山噴發於當地時間今天清晨4時47分開始，噴出的「火山灰柱據觀察可達距離山頂約9000公尺處，灰柱濃密而呈現灰色」。

這起最新噴發尚未傳出對附近村莊造成損害，但印尼火山當局警告當地居民，應持續提防強降雨引發冷熔岩土石流

勒沃托比火山位於觀光島嶼佛羅雷斯（Flores），高1703公尺，為雙峰結構，分別名為男峰和較平靜的女峰（Lewotobi Perempuan）。

勒沃托比火山男峰最早在4日噴發，此後已噴發10多次，造成9人死亡。昨天也噴發數次，火山灰柱最高達10公里。

印尼 土石流 強降雨 死亡

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