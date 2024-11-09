日本沖繩等地大雨 民宅淹水車輛受困暫無傷亡

日本沖繩縣及鹿兒島縣與論町今天降下猛烈雨勢，已知造成部分地區民宅淹水、車輛泡水受困及土石滑落路面阻礙道路通行等災情，但暫時未傳出有人員傷亡。

日本放送協會（NHK）報導，鹿兒島縣與論町與沖繩縣今天凌晨起出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），降下猛烈雨勢，特別是在與論町已被發布「大雨特別警報」。

大雨特別警報是日本氣象廳從2013年開始首度發布，上一次發布是在今年9月21日的能登半島豪雨災害時。

日本氣象廳位於與論島的觀測點顯示，截至今天上午8時20分止的24小時累計雨量高達594毫米，創當地從1978年開始統計以來新高紀錄。

沖繩時報報導，沖繩本島北部地區昨天晚間出現「線狀降水帶」，直到今天已發生民宅淹水及車輛泡水受困等災情。名護市一間民宅因為泡水，屋內的高齡夫婦最後由消防隊員救出。

氣象廳今天凌晨一度對沖繩縣大宜味村發布最高警戒等級的「緊急安全確保」，隨後在今天上午7時降為次高警戒等級的「避難指示」。

沖繩縣3個村這兩天通報119件數共32件，其中17件出動消防隊員。雖然沒有人員傷亡，但總計有10起民宅淹水、6起車輛泡水受困及1起河川氾濫災情。

受到大雨影響，沖繩縣一間位於河川旁的民宿廁所及倉庫塌坍；國道（類似台灣的省道）331號也因為大量土石滑落到路面造成雙向交通受阻。

琉球新報報導，上午9時45分，沖繩本島北部被發布大雨警報及洪水警報；沖繩本島中南部也被發布洪水警報。沖繩本島部分地區預計到明天為止仍有激烈降雨。