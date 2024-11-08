日本進入流感全國流行期 患者數估約4萬人發布時間比往年早

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，日本已進入流行性感冒全國流行期。日媒指出，發布時間比往年還早。而下轄於厚勞省的國立感染症研究所估計，患者數約4萬人。

根據日本官方定義，全國約5000處定點醫療機構每週通報流感患者數，平均每間醫療機構超過1人的話，就視為進入全國流行期。

共同社報導，10月28日至11月3日一週通報的患者數量為5127人，平均每間醫療機構通報患者數為1.04人，已達厚勞省發布全國流行期的標準。

流感往年傾向在12月至隔年3月之間流行。儘管日本在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）開始大流行到2021年，未發布進入流感全國流行期，但是2023年的流行期卻罕見持續到今年4月。

日本多地的流感患者均在增加，平均每間醫療機構患者最多的為沖繩縣10.64人，這個數字已達地方政府發布「流行注意報」的標準。

其他平均患者數較多的地區，包含靜岡縣2.09人，千葉縣2人；另一方面，患者數較少的地區為德島縣0.14人，高知縣0.16人，青森縣0.21人等。