創全球先例！澳洲將禁16歲以下用社群媒體

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路透報導，澳洲總理艾班尼斯七日表示，澳洲政府將立法禁止十六歲以下孩童使用社群媒體，相關法案可望於明年稍晚實施，並稱這是領先全球的法案。

澳洲正在測試年齡驗證系統，以協助阻止孩童造訪社群媒體平台。艾班尼斯表示：「社群媒體正在傷害我們的孩童，我呼籲停止這種情況。」

艾班尼斯還列舉過度使用社群媒體對孩童造成的身心健康風險，特別是關於身體形象的有害描述，以及男孩吸收厭女內容後對女孩造成的風險。他說：「如果你是十四歲孩童，在經歷人生轉變和趨於成熟的時候接觸到這些東西，那會是個非常艱難的時期。而我們正在做的就是傾聽和採取行動。」

一些國家已誓言要透過立法遏制孩童使用社群媒體，澳洲祭出的政策是最為嚴格的做法之一。目前為止，尚未有任何國家的司法權試圖使用生物辨識和政府識別等年齡驗證方式，強制執行社群媒體年齡限制，而澳洲正在測試這兩種方法。

澳洲提出的其他全球首創提案還包括，他們所設立的年齡限制是全球最高，也不接受監護人同意及現有帳戶豁免。

艾班尼斯表示，相關立法將於今年提交到澳洲國會，並在獲得國會議員批准的十二個月後生效。澳洲反對黨自由黨也表示支持這項禁令。

艾班尼斯說：「社群媒體公司有責任證明，他們正採取合理措施防止孩童訪問。這個責任不會落在家長和年輕人身上。」

澳洲通訊部長蜜雪兒．羅蘭表示，受影響的社群媒體平台將包括Meta Platforms旗下的Instagram和臉書，及字節跳動旗下TikTok和億萬富豪馬斯克擁有的Ｘ，Alphabet旗下的YouTube也可能受到該法律約束。

TikTok拒絕置評，Meta、Alphabet和Ｘ都沒有回應置評請求。