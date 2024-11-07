富士山下雪了！初冠雪創130年最晚紀錄 南非降下85年首見「11月大雪」

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日本富士山終於下雪了。日本氣象廳的地方職員7日上午6時左右目視到富士山山頂積雪，因此宣布富士山「初冠雪」，創下1894年起開始觀測以來最晚紀錄。遠在地球另一端的南非，本周也降下85年首見的11月雪。但當地目前正準備迎接夏天的到來。

根據日本氣象廳定義，「冠雪」是指位於山腳的觀測所或氣象站人員，能目視到山頂附近被白雪覆蓋的狀態，而從8月1日到隔年的7月31日之間首度出現「冠雪」的狀態，就被稱為「初冠雪」。

富士山到7日才出現山頂被白雪覆蓋的「初冠雪」情況，打破130年前開始記錄以來的最晚降雪日期紀錄。富士山的山頂積雪平均在每年10月2日開始成形，去年「初冠雪」是在10月5日觀測到。

甲府氣象台分析，今年9月登山季結束後高溫持續，因此觀測到「初冠雪」的時間較晚，加上富士山山頂附近10月的平均氣溫為攝氏1.6度，比往年高了攝氏3度左右。

在此同時，遠在南半球的南非本周降下85年首見的11月大雪，當地此時正準備進入夏季。彭博資訊報導，南非的東開普省許多地區都降下了白雪，鄰近的誇祖魯-納塔爾省（KZN）不到兩個月前才下大雪，導致一條連接南非最大港和工業重鎮的高速公路封閉，且造成至少一人死亡。

根據南非氣象預報業者說法，本周的異常氣候，是由所謂「切斷低壓」（cut-off low，或隔離低壓）的天氣現象所造成，是一種會帶來冷空氣、大量雨水和降雪的低壓系統。

不論這些破紀錄的氣候現象是否真由地球暖化所引起，但下周在亞塞拜然開幕的聯合國氣候峰會COP29，似乎註定又將淪為一場空泛的大拜拜，除了迄今各方對關鍵議題仍無明顯共識，歐盟執委會主席范德賴恩已證實將缺席COP29，觀察人士指出，此一決定是「一個致命訊號」，引發對歐洲因應氣候危機承諾的質疑。

此外，美國剛選出來的新總統川普，眾所周知一向認為溫室氣體排放與氣候變遷的關聯性純屬騙局，當年美國也是在他領導之下退出巴黎氣候協定，這對全球對抗氣候變遷之役絕對是重大利空。富士山每年「初冠雪」之時也許會一年比一年晚，南非或許到了12月，也會跟北半球的日本一同降下大雪？