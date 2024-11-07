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16歲以下禁用社媒 澳洲將立法、稱整套措施獨步全球

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯今天宣布，將立法禁止未滿16歲兒童使用社群媒體。圖／路透社
澳洲總理艾班尼斯今天宣布，將立法禁止未滿16歲兒童使用社群媒體。圖／路透社

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澳洲總理艾班尼斯今天宣布，將立法禁止未滿16歲兒童使用社群媒體。澳洲政府表示，這套擬議中的措施「獨步全球」，可望明年底成為法律。

路透社報導，澳洲正測試一套輔助阻止兒童進入社群媒體平台的年齡驗證系統，這是一系列措施的一部分，這套措施包括截至目前各國最嚴厲的管制作為。

法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，執行年齡限制後，如果主管機關發現年輕使用者規避系統，違規進入，臉書（Facebook）、TikTok等科技巨擘將會遭到咎責，面臨高額罰款。

幾個國家走在嘗試管理社群媒體的前列，澳洲是其中之一。擬議中的這套年齡限制作法，將是全球針對兒童、數一數二嚴格的措施。

艾班尼斯告訴記者：「這是為父母好，社群媒體對兒童造成真實傷害，讓我出面叫停。」

新法內容本週將提交各州和領地，然後11月底向國會提出。通過立法後，平台業者會有一年寬限期設法因應和貫徹禁令。

艾班尼斯說這是「獨步全球」的改革，並表示「社群媒體平台有責任展現他們採取合理作法，防止兒童進入」。

他強調：「責任不會落在父母或青少年身上。」

臉書母公司Meta Platforms表示，將會「尊重政府想要針對年齡實施的任何限制」。

但是臉書的全球安全負責人戴維斯（Antigone Davis）表示，澳洲應該謹慎思考如何執行相關限制。

她說，不週全的法律「可能只是自我感覺良好，就如我們採取了行動，卻沒有讓青少年和父母覺得處境變好」。

TikTok 澳洲 社群媒體 艾班尼斯

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