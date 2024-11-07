集郵宛如進入時光長廊 大馬郵友：方寸間仍看盡千古風雲

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一枚小小郵票，傳頌多少歷史典故，也領略乾坤之美，栽進袖珍世界數十載的大馬集郵達人鄒順文說：「集郵宛如進入時光長廊，即便大江東去，浪淘盡，方寸間仍能看盡千古風雲人物。」

數位電子時代來臨，社群媒體取代傳統溝通模式，多數馬來西亞人鮮少以書信與家人或親友聯絡，郵票使用機會雖不如以往，但集郵風氣歷久不衰，依然是特定族群與集郵玩家的最愛。

吉隆坡成功時代廣場（Berjaya Times Square）對面的IMBI Plaza附近的郵幣商店面，多年來是集郵人士或外國遊客聚集地，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後均不復見，僅存販售電腦或零件商家。

鄰近金河廣場（Sungei Wang Plaza）裡的SM Stamps是碩果僅存的唯一郵幣社，集郵達人鄒順文（Simon Chaw）多年來維持著郵幣興趣，利用這個鬧區商場內不到十坪大小店面，和大馬各地，以及台灣、香港、澳門或歐美集郵人士共享資訊，相互交換各地不同郵票。

鄒順文告訴中央社記者，集郵是兒時的愛好與興趣，當年小學老師都會詢問大家有否集郵，同學們把沾黏在信封上郵票用清水浸泡分離，風乾之後小心翼翼地用郵票夾把郵票放入集郵冊裡。

他指出，數十年前的物質生活不富裕，集郵幾乎是同學之間的普遍嗜好，如果蒐集到新郵票，莫不如獲至寶般炫耀，他於20多年前在父母引領下購買人生中的第一個有關1985年的電動火車100週年的首日封，真是非常興奮，從此之後不斷地接觸各種郵票，一頭栽進集郵世界，成為多年後開設郵幣社的契機。

鄒順文認為，集郵世界無國界限制，不論是大馬或海外郵票都有蒐集，諸如1840年英國黑便士郵票、1867年迄今的馬來西亞郵票等都是他的寶貝。尤其，黑便士是世界上第一枚郵票，麻六甲王朝與登嘉樓王朝時期的古錢幣已有數百年之久，彌足珍貴。

即便全吉隆坡郵幣社可能只剩2家到3家，部分玩家改由網路交換訊息，昔日郵幣社滿滿人潮很難再看到，不過，這項從小到大的興趣仍讓鄒順文樂此不疲，不僅從英國、美國郵購稀缺郵票，也到大馬各地與鄰近國家郵展交流，不少台灣同好也到大馬尋寶。他收藏的台北的故宮文物郵票就非常珍貴。

鄒順文說，大馬是熱帶國家，很多郵票的圖樣以稀有動植物為主，凸顯馬來西亞特色，另外，大馬郵局會配合不同年代印製代表性和紀念意義的人事物郵票，諸如從2012年起的兔年生肖郵票就深受歡迎，今年龍年郵票亦復如此。

他強調，郵票具有記錄歷史意義，讓人知道當時發生的重大歷史事件，諸如配合柔佛長堤100週年、聲援巴勒斯坦、紀念升旗山纜車百年等都有推出紀念郵票。

馬來西亞郵政（Pos Malaysia）是馬來西亞的官方郵政機構，遍及各鄉鎮市的支局門市是郵寄書信、明信片與包裹的重要集散地，郵差肩負著使命必達重任，面額不等的方寸大的郵票無疑是信封的重要媒介。

如今的馬來西亞郵政面臨轉型與多角化經營，大馬郵政開始售賣包包、郵筒筆記本等文創商品，同樣有集郵人士熱愛的小全張、首日封等郵票，大馬郵政近年來開啟Pos Shop便利商店服務，不僅設置郵政服務區，也有煥然一新的現代零售商品體驗等一站式服務。

大馬集郵愛好者屬小眾市場，但大馬郵政局仍從郵票人物與印製方式推陳出新，為「郵票」代表的意涵重新注入活水源頭，歷久而彌新。