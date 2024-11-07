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影／立冬變冷了！醫生教你簡單5招 避免天氣變化生病感冒

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣變換之際容易生病，靠這5招能有效增強免疫力。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
天氣變換之際容易生病，靠這5招能有效增強免疫力。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

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今天立冬氣溫明顯下降，天氣轉換之際，特別容易感冒或身體不適。美國家庭醫師基斯（Jessica Kiss）在入冬之際，於TikTok分享5個特別的健康妙招，要幫助大家在寒冬中預防生病。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，鼻腔是呼吸道病毒的主要進入通道，也在免疫系統中扮演重要角色。根據研究顯示，光是鼻腔的溫度降低5度（攝氏），鼻腔內的抗菌細胞就會有近五成失去作用。

針對增強免疫系統，避免感冒，基斯也提出5個「有點奇怪，但絕對有效」的建議：

1. 清潔舌頭

基斯建議，每天刷牙時要「徹底清潔舌頭」，因為舌苔中含有大量細菌，刮除舌苔有助於減少細菌數量，能降低生病風險。

2. 喝綠茶

基斯表示，綠茶含有增強免疫力的多酚和類黃酮，能對抗炎症與疾病。綠茶中富含的兒茶素可以保護細胞免受自由基損害，L-茶氨酸也有助於提高免疫力。有不少研究表明，喝綠茶不但可以降低罹患心血管疾病的風險，還能減輕壓力、提振情緒。

3. 回家後立即洗手

基斯強調，回家後第一件事應該是洗手，甚至比換衣服更重要。研究顯示，徹底洗手比使用乾洗手更能去除污垢，也能有效去除某些病原體。

4. 沖馬桶前蓋上馬桶蓋

沖馬桶時蓋上馬桶蓋，能避免在沖水時把細菌和病毒以氣溶膠的形式噴散到空氣中。因此基斯建議，沖水時務必蓋上馬桶蓋，以減少暴露在細菌和病毒中的風險。

5. 多笑多健康

基斯指出，發笑有助於增強免疫系統。人發笑時不只會減少壓力，也能增強免疫系統，改善身體對壓力的反應。美國梅約診所（Mayo Clinic）的研究也指出，負面情緒會釋放化學反應，使身體承受更多壓力並降低免疫力，積極的情緒則會釋放神經肽，有助於抵抗壓力及潛在疾病。

@askdrmom

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♬ original sound - AskDrMom Dr Jessica Kiss

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