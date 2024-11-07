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印尼打擊線上賭博 政府員工、網紅和名人被捕

中央社／ 雅加達7日專電
印尼線上賭博猖獗，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）6日在內閣會議上，重申打擊線上賭博決心。圖／美聯社
印尼線上賭博猖獗，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）6日在內閣會議上，重申打擊線上賭博決心。圖／美聯社

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印尼警方過去一週加強打擊線上賭博，逮捕數名印尼通訊與數位部員工，以及網紅和名人，他們涉嫌參與或宣傳線上賭博網站並從中得利。印尼通訊與數位部長表示，支持警方進行內部調查。

印尼線上賭博猖獗，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）6日在內閣會議上，重申打擊線上賭博決心，要求各部會和機構團結打擊網路賭博，因為大多數受害者是低收入人士。

他指出，打擊線上賭博可提高印尼的購買力，並提高經濟成長率。

普拉伯沃打擊網路賭博是持續前總統佐科威（Joko Widodo）的政策。佐科威卸任前曾表示，「賭博引發很多社會問題，像是有人破產、導致夫妻離婚，或造成許多犯罪和暴力事件」，因此誓言加強打擊線上賭博。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼警方過去一週針對線上賭博犯罪進行一系列逮捕行動，被捕者包括透過社群媒體宣傳賭博網站的網紅。另外，也有國會議員遭警方調查。

眾議院議員瓦尤迪（Denny Wahyudi）坦承，他因發布宣傳賭博網站的影片，被警方傳喚和審問。還有26名藝人遭警方調查，他們都宣稱不知道自己涉及宣傳非法賭博網站。

另外，西爪哇的TikTok網紅薩德博（Gunawan Sadbor）因宣傳網路賭博被列為嫌犯。他的直播常吸引許多人觀看。報導指出，薩德博透過推廣線上賭博，能賺取數百萬印尼盾。

雅加達警方1日突襲雅加達近郊勿加泗（Bekasi）一處線上賭博據點，發現11名通訊與數位部員工涉嫌協助賭博網站運作。這些政府員工已遭停職。

普拉伯沃表示，不會容忍任何政府官員利用公職包庇線上賭博業務。

通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）表示，她支持警方進行內部調查，也已對涉嫌協助線上賭博網站的員工展開調查。

她表示，截至3日，通訊與數位部已關閉逾22個賭博網站。

根據印尼法律，賭博屬犯罪行為，最高可判處6年監禁。

TikTok 印尼 網紅 議員 賭博

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