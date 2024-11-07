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印尼東部火山一天噴發7次 灰雲直衝8000公尺高空…居民紛逃命

中央社／ 東佛羅雷斯7日綜合外電報導
印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）今天噴發至少7次，形成高達8000公尺的巨大火山灰雲柱，伴隨閃電不斷，附近居民紛紛驚恐逃命。圖／法新社
印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）今天噴發至少7次，形成高達8000公尺的巨大火山灰雲柱，伴隨閃電不斷，附近居民紛紛驚恐逃命。圖／法新社

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印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）今天噴發至少7次，形成高達8000公尺的巨大火山灰雲柱，伴隨閃電不斷，附近居民紛紛驚恐逃命。

法新社報導，印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）勒沃托比拉基拉基火山4日和5日噴發，導致9人罹難，迫使火山周圍方圓7公里內區域居民撤離。

根據觀測貼文，印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）通報今天發生7次噴發，其中規模最大的一次，火山灰雲直衝8000公尺高天際。

部分民眾稱這是他們所見過勒沃托比拉基拉基火山規模最大的噴發。

官員將佛羅雷斯島上這座海拔1703公尺雙峰火山的警戒等級調升至最高級別。

印尼火山和地質災害減災中心提供的照片可見火山口湧出的濃厚灰雲，中心發言人哈迪（Hadi Wijaya）表示，火山仍非常活躍，將持續維持最高警戒狀態。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）告訴媒體，「我們預計新房屋的建設將在6個月內完成」，還說政府正在尋找合適的地點安置居民。

火山今天再次噴發，鄰近村莊目前尚未傳出災情，但根據法新社現場記者說法，居民和學童紛紛從住家逃離，還能看見火山閃電。

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