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新加坡金融科技節登場 聚焦AI應用資產規劃、永續金融

中央社／ 新加坡7日專電
新加坡金融科技節6日登場，探討AI應用、數位資產管理等議題。圖／中央社
新加坡金融科技節6日登場，探討AI應用、數位資產管理等議題。圖／中央社

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新加坡金融科技節6日登場，有業者推出數位資產管理系統，透過人工智慧（AI）工具分析讓一般人也可接收資產規劃建議；也有台資銀行分享如何透過平台AI決策，引導資金流向永續金融。

新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）於6日至8日登場，逾500家廠商參展、預計吸引超過6萬人參與，聚焦AI應用、數位資產管理、跨境支付平台等議題。

投資顧問公司Arta Finance共同創辦人Edward Chiang接受中央社訪問時說，這次聚焦議題在於AI如何影響日常生活，例如數位銀行的建構，打造以AI為驅動的私人銀行平台，並將AI技術和私人銀行領域結合。

Edward Chiang表示，傳統上私人銀行可能需要人力進行資產分析與投資考量，但透過AI技術可針對不同族群量身打造投資方向，為高收入者提供財務策略，幫助用戶做到投資選擇多樣化、擴大投資範圍。

為促進對金融科技市場的認識，台灣館今天舉辦台日國際座談會，探討台灣與日本在金融科技領域發展趨勢。

華南銀行新加坡分行經理張惠龍告訴中央社，隨著氣候變遷的挑戰及淨零碳排趨勢，這次參與希望探討如何運用金融科技，推動永續金融與普惠金融。

張惠龍也分享國內金融業運用AI的核心指引，包括建立治理及問責機制、保護隱私及客戶權益、確保系統穩健性與安全性等內容。

新加坡金融科技節6日登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，聚焦法遵科技、智能理財等領域，7日將舉辦台日國際專家座談會，希望以國家隊形式集結產官學研創力量，讓台灣優秀人才與技術增加國際能見度。圖／中央社
新加坡金融科技節6日登場，金融科技創新園區攜手台灣業者參展，聚焦法遵科技、智能理財等領域，7日將舉辦台日國際專家座談會，希望以國家隊形式集結產官學研創力量，讓台灣優秀人才與技術增加國際能見度。圖／中央社

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