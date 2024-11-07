異次元對策無效？日本擋不住少子化 新生兒提前19年跌破70萬

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少子化是許多現代國家面臨的難題。日本政府近年來為了防止少子化，推行了許多相關政策，但仍難以抵擋少子化浪潮，今年度出生人口很可能會低於70萬人，遠低於預估值。

根據日本媒體「FLASH」報導，日本厚生勞動省5日公布2024年上半年（1月至6月）出生的嬰兒數為32萬9998人，比前一年同期少了6.3％。而且按照這樣的數字推斷，2024年出生數很可能跌破70萬人大關。

儘管一般而言，下半年的出生數會稍高於上半年，例如2023年的出生數，上半年為35萬2240人，全年則來到72萬7277人，可見得下半年的出生數，比上半年增加了2萬多人左右。然而，即使今年下半年比上半年多生了2萬人，全年加總可能還是低於70萬人。

國立社會保障．人口問題研究所去年4月發布的資料中，預測日本到了2043年，出生數會降到70萬以下。沒想到才2024年，就有可能跌破這個數字。一些網友也質疑，當初岸田政權推行「異次元的少子化對策」，卻看不出明顯成效，政府的「兒童家庭廳（こども家庭庁）」不如解散算了。但也有人認為，正是因為少子化問題嚴重，才有兒童家庭廳存在的必要。