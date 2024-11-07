快訊

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

老字號便當店菜脯驚見白蟲「爬來爬去」 店內剩的還有蛆！店家退錢致歉

川普2.0無蜜月期 上任百日內「2件事」優先

異次元對策無效？日本擋不住少子化 新生兒提前19年跌破70萬

聯合新聞網／ 綜合報導
日本原估2043年出生人口會低於70萬，但有可能今年就跌破。圖／Ingimage
日本原估2043年出生人口會低於70萬，但有可能今年就跌破。圖／Ingimage

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

少子化是許多現代國家面臨的難題。日本政府近年來為了防止少子化，推行了許多相關政策，但仍難以抵擋少子化浪潮，今年度出生人口很可能會低於70萬人，遠低於預估值。

根據日本媒體「FLASH」報導，日本厚生勞動省5日公布2024年上半年（1月至6月）出生的嬰兒數為32萬9998人，比前一年同期少了6.3％。而且按照這樣的數字推斷，2024年出生數很可能跌破70萬人大關。

儘管一般而言，下半年的出生數會稍高於上半年，例如2023年的出生數，上半年為35萬2240人，全年則來到72萬7277人，可見得下半年的出生數，比上半年增加了2萬多人左右。然而，即使今年下半年比上半年多生了2萬人，全年加總可能還是低於70萬人。

國立社會保障．人口問題研究所去年4月發布的資料中，預測日本到了2043年，出生數會降到70萬以下。沒想到才2024年，就有可能跌破這個數字。一些網友也質疑，當初岸田政權推行「異次元的少子化對策」，卻看不出明顯成效，政府的「兒童家庭廳（こども家庭庁）」不如解散算了。但也有人認為，正是因為少子化問題嚴重，才有兒童家庭廳存在的必要。

出生數 少子化 日本

延伸閱讀

日本巷弄超美！他添1物瞬間「台灣味滿滿」 網讚太真實

無視老婆婆…3陸客搭電車霸佔8博愛座 日人勸導反遭嗆「我比你有錢」

賠上百億想省人事費…日本郵局新制午休1小時 民怨寄不了東西

AI助攻？「奇怪日文」變少了 日本購物網站詐騙1年內暴增

相關新聞

130年來最遲 富士山頂觀測到「初冠雪」

富士山頂終於下雪了。今晨（7日）甲府地方氣象台第一次觀測到富士山頂有積雪，為130年來最遲的「初冠雪」，比平均晚1個多月...

異次元對策無效？日本擋不住少子化 新生兒提前19年跌破70萬

少子化是許多現代國家面臨的難題。日本政府近年來為了防止少子化，推行了許多相關政策，但仍難以敵擋少子化浪潮，今年年度出生人口很可能會低於70萬人，遠超過預期評估。

不怕被陌生人闖入！空服員曝住飯店6安全訣竅 衣架、毛巾成擋門神器

近日網友在Threads上轉貼Baelee分享在國外住宿時的安全法則，包括利用飯店、旅館通常都會提供的衣架和毛巾，稍加靈活運用就能成為「擋門神器」，讓不少曾經旅宿在外遭到不明人士開門的網友大讚：「超實用！」。

銀髮族常被詐騙！大阪研擬「ATM前不能用手機」 反挨轟：太無聊

近年來各國詐騙案猖獗，有一類常見的詐騙手法，會透過電話指示，誘騙高齡者到ATM前轉帳，讓高齡者在不知不覺間，把大筆款項匯入了詐騙帳號裡。為了防止類似事件發生，大阪府近來研擬直接禁止在使用ATM的同時接電話，卻招來許多質疑聲浪。

日本年輕世代厭惡批判 前偶像政治發文觸兩大禁忌

日本的國民民主黨在本次眾院改選席次突飛猛進，很可能是自民黨維繫政權的關鍵少數。自由撰稿人鎌田和歌在《鑽石周刊》的專欄從前偶像長瀨智也的社群發文爭議，分析國民民主黨選戰打得漂亮的原因。

俄製雅克-130型教練機越南中部墜毀 2飛行員失蹤

越南國防部發布聲明表示，1架俄製雅克-130型（Yak-130）戰鬥教練機今天上午在中部省分平定（Binh Dinh）墜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。