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不怕被陌生人闖入！空服員曝住飯店6安全訣竅 衣架、毛巾成擋門神器

聯合新聞網／ 綜合報導
Baelee分享住飯店的安全法則，衣架和毛巾可變成「擋門神器」。圖擷自IG
Baelee分享住飯店的安全法則，衣架和毛巾可變成「擋門神器」。圖擷自IG

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資深空服員Baelee經常透過社群網路IG分享她在國外旅宿時的安全訣竅，近日有網友在Threads上轉貼Baelee拍攝的影片，包括利用飯店通常都會提供的衣架毛巾，稍加靈活運用就能成為「擋門神器」，讓不少曾經遇過房間遭到不明人士開門的網友大讚：「超實用！」

一名網友提醒出國民眾在外住宿真的要小心，並分享Baelee的6個安全住宿秘訣

一、進入房間後就應將安全鎖鎖上

要複製飯店、旅館的房卡並不難，若能養成一進房就將安全鎖鎖上的習慣，能夠防止不肖人士用複製房卡的方式進入。

二、拿掉提醒打掃清潔的門卡

若在房外掛上需要打掃清潔的門卡，可能暗示此時此刻並無人在房內，不肖人士便能趁此機會擅闖房間。

三、將門上能看向外的「貓眼」塞住

因為被動過手腳的貓眼內，可能裝有能窺視的相機，即一種能由外面看見房間內的反向透鏡，若將貓眼塞住便能有效防止被偷窺。

四、用衣架製作簡易擋門神器

如果擔心不肖人士擅闖，可用兩支衣架，一邊用掛勾處扣緊安全鎖，再用另一衣架掛勾處扣住第一支衣架後，再扣緊門把，這樣就能有效防止陌生人開門。

五、毛巾綁安全鎖也能有效擋門

除了運用衣架，飯店、旅館內通常會提供的小毛巾也可作為「擋門神器」，只要用毛巾綁住安全鎖，塞住安全鎖的所有空隙，也能有效防止不明人士打開門。

六、確認房內電話可以使用

以便在需要求助時能即刻撥通電話。

網友大讚此文超實用，可轉發給長輩群組宣導。不少人表示，旅宿在外有時真的會遇到不肖人士欲擅闖房間，用衣架和毛巾擋門簡單易學。有人透露自身做法，在安全鎖綁毛巾後還會擺上一只杯子，只要門把一動，杯子就會立刻掉落，讓人馬上從睡夢中驚醒；也有人分享不同的衣架擋門方式，一樣方便有效。

由 @isabellathatgirll 發佈
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住宿 毛巾 衣架 飯店

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