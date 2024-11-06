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俄製雅克-130型教練機越南中部墜毀 2飛行員失蹤

中央社／ 河內6日綜合外電報導
俄製雅克-130型（Yak-130）戰鬥教練機示意圖。圖／美聯社
俄製雅克-130型（Yak-130）戰鬥教練機示意圖。圖／美聯社

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越南國防部發布聲明表示，1架俄製雅克-130型（Yak-130）戰鬥教練機今天上午在中部省分平定（Binh Dinh）墜毀，2名空軍飛行員跳傘失蹤

路透社報導，越南國防部表示，事故發生時，飛行員試圖在惡劣的天氣條件下降落，不過「無法放出起落架，飛行員採取的緊急措施也未能成功」。但補充說，飛行員成功從飛機跳傘逃生。

越南國防部還說，空軍正在協調空中和地面搜救行動。

1名飛行員去年在當地機場嘗試降落俄製蘇22（Su-22）戰鬥機時，在訓練中喪生。

越南嚴重依賴俄羅斯提供軍事產品，目前正尋求設備與武器供應商多元化。

失蹤 空軍 越南 跳傘

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