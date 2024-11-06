俄製雅克-130型教練機越南中部墜毀 2飛行員失蹤

在網路發達的現代，很多業者都自建網站販售商品。但同時也有一些不肖人事，就以假的購物網站吸引不知情的消費者，實際花錢購買之後，卻出假貨或甚至不出貨，損害消費者的利益。而這些網站甚至因為AI蓬勃發展，變得更容易誘騙他人上當。

2024-11-06 14:46