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卡達公投落幕 逾9成支持通過廢除議員直選

中央社／ 杜哈6日綜合外電報導
君主專制國卡達昨天舉辦公投，決定是否廢除諮議會議員直選。圖／新華社
君主專制國卡達昨天舉辦公投，決定是否廢除諮議會議員直選。圖／新華社

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君主專制國卡達昨天舉辦公投，決定是否廢除諮議會議員直選。卡達官員今天表示，這次公投以超過90%的得票率通過廢除直選，為卡達的民主試驗劃下句點。

法新社報導，卡達內政部表示，這次公投的有效票數當中，有約90.6%卡達公民投票支持一系列憲法修正案。

卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）在社群媒體X上發文指出：「參與公投並投票支持這些憲法修正案的卡達人民，彰顯出…團結與正義的價值觀。」

卡達內政部表示，在約38萬卡達人民當中，有84%具投票資格的選民參與了昨天的公投。

此次公投主要提案是廢除諮議會30席的議員直選，這個權力有限的諮議機構共有45個席次，其中30席由人民選出，剩餘仍由國王塔米姆任命。2021年舉行首次議員直選，也是唯一一次選舉。

未來諮議會所有議員將恢復由塔米姆任命，該議會有權提案立法、批准預算並罷免部會首長，但埃米爾可予以否決。

此外，這次公投通過的另一項提案，則是開放歸化公民在內的所有卡達人民都可出任部長職務，過去僅限在卡達出生的公民才可出任部長一職。

公投 卡達 議員

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