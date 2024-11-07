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銀髮族常被詐騙！大阪研擬「ATM前不能用手機」 反挨轟：太無聊

聯合新聞網／ 綜合報導
由於詐騙猖獗，日本大阪擬禁止民眾在ATM前使用手機。示意圖。圖／Ingimage
由於詐騙猖獗，日本大阪擬禁止民眾在ATM前使用手機。示意圖。圖／Ingimage

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近年來各國詐騙案猖獗，有一類常見的詐騙手法，會透過電話指示，誘騙高齡者到ATM前轉帳，讓高齡者在不知不覺間，把大筆款項匯入了詐騙帳號裡。為了防止類似事件發生，大阪府近來研擬直接禁止在使用ATM的同時接電話，卻招來許多質疑聲浪。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，由專家及業界團體幹部組成的大阪府「特殊詐欺對策審議會」，在5日公布，為了防範許多針對高齡者的ATM詐騙行為，將考慮禁止民眾在ATM前使用手機。

大阪府知事吉村洋文指出，由於很難針對這樣的行為，去硬性訂出什麼罰則，因此不會是條例，而是以法律上的「義務」形式規定。各金融機關也需要配合，強化宣導這項義務。

消息傳出後，多數網友都認為不實際，「『ATM前禁止通話』不需要訂這種無聊的條例吧」、「現在也越來越多人不用實體ATM，直接網路轉帳了吧，又快又沒有手續費」、「不應該造成金融機構更多負擔」、「像賽馬場之類的也有ATM啊」、「直接阻斷收訊，或增加攝影機不就好了」。

ATM 大阪 日本 詐騙

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