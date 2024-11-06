賠上百億想省人事費…日本郵局新制午休1小時 民怨寄不了東西

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日本郵局近來推行午休制度，全國1300多家郵局在中午時，都會暫且關起門來，除了ATM之類的機器以外，不提供其他人員的服務。儘管讓郵局員工多了休息時間，但也有部分民眾不習慣，認為應該調整服務方式。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，日本郵局的午休時段各家不同，主要落在11點到下午2點這個範圍，午休時間則訂在1小時。只是很多民眾不太清楚這件事，想寄送包裹卻撲了個空，只能乖乖等待午休時間結束。也有的郵局因為等待午休的人潮，開始排起了隊。

報導指出，由於社群網站的普及等等，去年的郵局包裹量減少一半以上，使得營業額赤字高達896億日圓（約新台幣187億元）。因此決定讓業務減少的窗口可以午休，不只節省人事費用，也能降低郵局人員的工作負擔。

有的民眾對郵局的辛勞表示感激，不過也有民眾認為「附近的郵局沒開實在很不方便，希望能再更自動化」、「希望能改革工作方法」。也有學生要報考大學，想寄資料卻發現郵局沒開，因為開門時間和課堂衝突，最後為了寄件而遲到。日本郵局該怎麼平衡這些難處，或許還有可以調整的地方。