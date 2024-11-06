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創歷來最長無雪期紀錄 日本富士山終於降雪

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本富士山6日終於下雪了。 法新社
日本富士山6日終於下雪了。 法新社

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根據日本富士市當局與當地居民今天分享的照片，創下有紀錄以來最長無雪期的富士山終於下雪了。

法新社報導，由於當地監測站附近多雲的緣故，每年都會比較相同地點天氣狀況的日本氣象廳（JMA），尚未正式宣布富士山初冠雪創下最遲報到的新紀錄。

然而，隨著富士山今天清晨天空放晴，從周圍不同角度拍攝的照片顯示，富士山山頂覆蓋著積雪。

日本中部靜岡地區富士市政府在社群平台X發文指出：「這些是今天早上從市政府遠眺的富士山照片，可見山頂附近有一層薄薄的積雪。」

富士市一家療養院也貼文寫道：「終於迎來了第一場積雪！富士山下雪後看起來很美。」

富士山的山頂積雪平均在10月2日開始成形，駐甲府市的政府氣象學家去年是在10月5日首度觀測到初冠雪。

這使得今年成為自1894年開始有比較數據以來，富士山降雪時間最晚報到的一年，打破在1955年和2016年都是在10月26日降雪創下的最遲紀錄。

氣象廳甲府辦事處一名官員告訴法新社說，當地仍是多雲，因此無法宣布這項新紀錄，但他們希望今天稍晚天氣會放晴。

這位官員又說，由於「今天氣溫較低」，山上積雪可能會暫時維持不變。

他說，全球暖化是導致富士山積雪較晚形成的眾多因素之一，今年「富士山山頂的10月溫度比平均溫度來得高」。

富士山 日本

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