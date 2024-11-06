AI助攻？「奇怪日文」變少了 日本購物網站詐騙1年內暴增

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在網路發達的現代，很多業者都自建網站販售商品。但同時也有一些不肖人士，以假的購物網站吸引不知情的消費者，實際花錢購買之後，卻出假貨或甚至不出貨，損害買方的利益。而這些網站甚至因為AI蓬勃發展，變得更容易誘騙他人上當。

根據日本媒體「東洋經濟ONLINE」報導，日本安全網路協會（Safer Internet Association）統計發現，關於假購物網站的報案件數，從2022年的2萬8818件，增長到2023年的4萬7278件，才一年就暴增了2萬多件。

這些假購物網站為了不被識破，往往在搜尋的過程中，網址看似是「○○○.jp」，好像是正規的日本網站，一旦實際點進去，卻會導向「△△△.xyz」之類的網址。消費者若是沒有及時發現，就很容易中招。

另外，過去這些偽造的日本購物網站，多半都不是來自日本，因此在日文的使用上沒有那麼道地，讓消費者一看就能辨認。但近年來因為AI興起，翻譯品質大幅提昇，因此就算誤觸假網站，也越來越難因為察覺到「奇怪的日文」，而分辨出有哪裡不對勁。

犯罪對策專家渡邊泰司指出，根據日本「特定商取引法」規定，商家的購物網站上，一定要寫上公司名、住址、電話號碼等資訊。在購物時，可以先依據這些資訊，查詢到底正不正確，再判斷是否可以信任該購物網站。