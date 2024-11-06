無視老婆婆…3陸客搭電車霸佔8博愛座 日人勸導反遭嗆「我比你有錢」

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中國大陸遊客是日本一大外國觀光客來源，然而這些陸客帶來觀光消費的同時，卻也爆發多起不守規矩、引發日本民眾不滿的事件，近來又有一起用行李箱霸佔博愛座引發的爭議。

一位日本網友「aubeharu_」在Threads上發文，他表示日前在一輛客滿的電車上，有3位中國遊客，外加他們的大行李箱，霸佔住了車廂的8個博愛座。而且在座位旁邊，就有一位必須靠拐杖支撐的老婆婆，照道理來講，應該把博愛座讓給老婆婆才對。

這位網友於是硬著頭皮，用自己也不擅長的英文，告知中國遊客應該讓座。眼見中國客沒反應，他又用GOOGLE翻譯表示「那是殘疾人的優先座位。一個座位一個人。請搬開行李箱。讓她坐。」

沒想到中國客也用GOOGLE翻譯回應表示，他們本來就知道這是博愛座，批評這位發文網友態度傲慢，還稱他們可是比這位網友有錢多了。這個回應讓發文者相當驚訝，明顯感受到這幾位中國遊客的禮儀相當不妥，並且思索外國觀光客帶來的危害，在網上也引起熱烈討論。

許多網友回應，「知道是博愛座還這麼野蠻」、「拜託這種人別再來日本了」、「直接用日文吼他都行吧」、「有錢的話就別跟人擠電車啊」、「應該禁止這種人上車」、「之前去京都坐新幹線綠色車廂，隔壁12個中國人直接開啟宴會」、「日本因為有很多低水準的中國人來，擾亂善良秩序，讓日本社會逐漸劣化了」。