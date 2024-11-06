快訊

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

無視老婆婆…3陸客搭電車霸佔8博愛座 日人勸導反遭嗆「我比你有錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
近來有陸客霸佔日本博愛座引發爭議。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
近來有陸客霸佔日本博愛座引發爭議。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

中國大陸遊客是日本一大外國觀光客來源，然而這些陸客帶來觀光消費的同時，卻也爆發多起不守規矩、引發日本民眾不滿的事件，近來又有一起用行李箱霸佔博愛座引發的爭議。

一位日本網友「aubeharu_」在Threads上發文，他表示日前在一輛客滿的電車上，有3位中國遊客，外加他們的大行李箱，霸佔住了車廂的8個博愛座。而且在座位旁邊，就有一位必須靠拐杖支撐的老婆婆，照道理來講，應該把博愛座讓給老婆婆才對。

這位網友於是硬著頭皮，用自己也不擅長的英文，告知中國遊客應該讓座。眼見中國客沒反應，他又用GOOGLE翻譯表示「那是殘疾人的優先座位。一個座位一個人。請搬開行李箱。讓她坐。」

沒想到中國客也用GOOGLE翻譯回應表示，他們本來就知道這是博愛座，批評這位發文網友態度傲慢，還稱他們可是比這位網友有錢多了。這個回應讓發文者相當驚訝，明顯感受到這幾位中國遊客的禮儀相當不妥，並且思索外國觀光客帶來的危害，在網上也引起熱烈討論。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

許多網友回應，「知道是博愛座還這麼野蠻」、「拜託這種人別再來日本了」、「直接用日文吼他都行吧」、「有錢的話就別跟人擠電車啊」、「應該禁止這種人上車」、「之前去京都坐新幹線綠色車廂，隔壁12個中國人直接開啟宴會」、「日本因為有很多低水準的中國人來，擾亂善良秩序，讓日本社會逐漸劣化了」。

中國人 博愛座 日本 陸客

延伸閱讀

「滿座」公告藏玄機！京都店家出招拒外國客 日本人搖頭：我也不想去

公車很空坐博愛座遭司機驅趕「不換位子不開車」 她怒：氣到想投訴

日本不是禮儀之邦嗎？混血小孩見街頭一景象嚇到「在美國算犯法」

相關新聞

無視老婆婆…3陸客搭電車霸佔8博愛座 日人勸導反遭嗆「我比你有錢」

陸客是日本一大外國觀光客來源，然而這些陸客帶來觀光消費的同時，卻也爆發多起觀光客不守規矩，引發日本民眾不滿的爭議事件。近來又有一起用行李箱，霸佔博愛座引發的爭議。

加拿大溫莎小鎮製作的辣香腸披薩 網友狂讚「太有才」

加拿大溫莎鎮(Windsor)一名18歲居民最近在社群媒體 X 分享一張義大利辣香腸(pepperoni)披薩圖片，辣香...

西班牙洪災增至218死 總理宣布3686億元援助計畫

西班牙政府今天宣布1份價值106億歐元（約新台幣3686億元）的援助計畫，用於重建1週前遭到1世代以來最嚴重洪災大肆破壞...

盧安達爆發馬堡病毒 類似伊波拉

類似伊波拉的致命馬堡病毒（Marburg virus），在非洲國家盧安達爆發。該國努力對抗，將測試兩款實驗性藥品。

西班牙裔名廚返國 率世界中央廚房為災區供應熱食

西班牙瓦倫西亞地區遭世紀洪災摧殘，嚴重缺乏物資，西班牙裔美國籍名廚安德瑞斯1日抵達災區，動員他創立的公益組織「世界中央廚...

日本上半年出生數僅約33萬人 全年恐首度跌破70萬人

日本政府厚生勞動省今天公布人口動態統計顯示，今年上半年出生人數約32萬9000人，較去年同期減少6.3%，推估今年一整年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。