西班牙洪災增至218死 總理宣布3686億元援助計畫

中央社／ 西班牙瓦倫西亞5日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。歐新社 歐新社
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）。歐新社 歐新社

西班牙政府今天宣布1份價值106億歐元（約新台幣3686億元）的援助計畫，用於重建1週前遭到1世代以來最嚴重洪災大肆破壞的省分。這場災難目前已造成218人死亡

法新社報導，西班牙東部10月29日遭到1場非比尋常的地中海風暴侵襲，引發豪雨和滾滾泥流，留下嚴重破壞痕跡並造成為數不明多人失蹤。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）如今宣布的一系列措施，包括提供援助給中小企業和自雇者，以及給因災而蒙受親人死亡、失能或房屋與財產受損的家戶。

其他措施還包括稅額減免及房貸與貸款可延遲3個月還款等。這些措施都是為了保護西班牙經濟與人民生計。

西班牙軍警消人員正日以繼夜忙著修復受損的基礎建設、發放救援物資及搜尋遺體。這也是西班牙軍方最大1次和平時期部署行動。

桑傑士表示，派往東部瓦倫西亞省（Valencia）救災的士兵、警察和人民警備總隊（Civil Guard）隊員人數，已由2日的7300人大增至將近1萬5000人。這次洪災的罹難者和破壞大多發生在當地。

死亡 西班牙

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