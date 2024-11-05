西班牙裔名廚返國 率世界中央廚房為災區供應熱食

中央社／ 馬德里5日專電

西班牙瓦倫西亞地區遭世紀洪災摧殘，嚴重缺乏物資，西班牙裔美國籍名廚安德瑞斯1日抵達災區，動員他創立的公益組織「世界中央廚房」，為災民和救難人員烹煮熱食。

西班牙10月29日發生近代最具毀滅性的洪災，目前當局確認至少215人死亡，包括受災最慘重的瓦倫西亞自治區（Valencia）211人，以及卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）與安達魯西亞（Andalucía）自治區共4人，但失蹤人數至今未明。

災後一週，搜尋失蹤者遺體、修復基礎建設、抽除停車場積水、清理彷彿末日場景的災區等任務還在如火如荼進行，受到土石泥流蹂躪，災區的民宅與商家幾乎全毀，災民嚴重缺乏食物、飲用水與藥品。

由於中央與地方政府的救災應變速度緩慢，民怨沸騰，眾怒難掩，但也在民間引發一股團結自救浪潮，全國各地民眾踴躍捐贈，各大城市都設立物資捐贈站，許多年輕學生加入志願行列，協助物資分類與裝箱。

西班牙裔美國籍名廚安德瑞斯（José Andrés）和他所創立的公益組織「世界中央廚房」（World CentralKitchen，WCK）第一時間加入救災浪潮，在暴洪發生後第1天即開始動員，安德瑞斯本人第3天已抵達洪災原點派波爾塔鎮（Paiporta）。

世界中央廚房快速集結當地米商和超過20間餐館，建立起供應鏈與後勤團隊，以在交通中斷的災區裡執行艱鉅的送餐任務，通宵未眠為災民和救難人員供應數千個三明治與餐盒、數千公升飲用水，並與外送公司合作派送到25個受災城鄉。

世界中央廚房的團隊3日甚至在災區現場烹煮起瓦倫西亞地區最知名的經典料理「大鍋飯」（Paella），他們在社群媒體X平台表示，西班牙大鍋飯起源於此，是瓦倫西亞人生命中離不開的傳統菜餚，也是災民完美的「慰藉食物」（Comfort Food）。

當地居民告訴世界中央廚房，「我們已經好幾天沒吃到熱菜了，很多鄰居家裡停電、也缺瓦斯，無法加熱食物。謝謝你們準備熱騰騰的飯菜，我們真的很需要」。

根據世界報（El Mundo），安德瑞斯表示，他決心參與這項援助任務，不僅是為了供應食物，也是為了幫助受災家庭恢復尊嚴與希望。

今年55歲的安德瑞斯出生於西班牙北部阿斯圖里亞斯自治區（Asturias），21歲時前往美國闖蕩，成功打造餐飲事業版圖，如今在美國擁有多家餐廳，包括一家受米其林2星肯定的餐酒館。

他在2010年海地大地震時成立世界中央廚房，致力於解決因天災或戰禍導致的飢餓危機，為災區和戰區人民提供食物援助，甚至供應新鮮現煮的熱食。

不論是COVID-19疫情期間、俄烏戰爭的烏克蘭戰區、以巴衝突的加薩走廊邊界關卡，都可見到世界中央廚房在現場執行人道救援任務。這次西班牙遭逢致命洪災，安德瑞斯即刻返回母國並親至災區坐鎮指揮救援任務，為災民帶來的不只是熱食，也是鼓舞和慰藉。

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