已為人母…女狼師竟硬上12歲男童 再爆拍鹹濕片色誘14歲學生

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聯合新聞網／ 綜合報導
美國威斯康辛州的一名33歲的國小女教師安娜．瑪麗．克羅克不僅涉嫌性侵一名12歲男孩，近日更遭控試圖操縱另外2名男孩與她發生性關係。情境示意圖。圖／Ingimage
美國威斯康辛州的一名33歲的國小女教師安娜．瑪麗．克羅克不僅涉嫌性侵一名12歲男孩，近日更遭控試圖操縱另外2名男孩與她發生性關係。情境示意圖。圖／Ingimage

據《紐約郵報》報導，美國威斯康辛州的一名33歲的國小女教師安娜．瑪麗．克羅克（Anna Marie Crocker）不僅涉嫌性侵一名12歲男孩，近日更被指控試圖操縱多名男孩與她發生性關係

報導指出，克羅克在2023年冬天時，為自己的小孩舉辦睡衣派對，並邀請一些孩子來她家。當時，年僅12歲的受害者在地下室的沙發上熟睡，卻突然被裸著身子的克羅克叫醒，克羅克脫掉他的褲子並壓在他身上，受害者多次推開她卻無濟於事，最終仍仍遭侵害。事發後過了數月，克羅克更傳訊息給受害者，為「在地下室發生的事情」致歉，並不准他告訴任何人發生了什麼事。

近期，克羅克再被指控傳送不當訊息給13歲的男孩，兩人互傳共200條訊息，包含照片、影片。其中，更有一部克羅克自慰的影片，該名男孩表示，他原本以為她傳的是健身影片才打開來看，後來也因為得知她曾性侵其他未成年而感到害怕。

有媒體更稱警方在克羅克的手機發現她與另一名16歲男孩的對話，對話中顯示她試圖引誘這名男孩與她發生性關係，甚至約好日期。但由於克羅克隨後遭逮，所以兩人最後沒有見面。除此之外，克羅克還涉嫌性侵另一名14歲男孩，兩人先是互傳與性有關的訊息、照片，克羅克後來更在停車場侵犯了該名男孩。

克羅克在第一起案件中被指控犯有一級兒童性侵犯、持有兒童色情製品和對兒童進行性剝削的罪名。最新指控則包含暴露生殖器、讓兒童接觸有害材料、引誘兒童以及讓兒童接觸有害的圖像。

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