想在好市多工作一輩子！28歲男獲眾人力挺 律師也心動：提前退休去打工

好市多（Costco）販售的商品主打量多且價格實惠，成為眾多消費者的選擇，而其工作環境和待遇，也吸引不少求職者。近期，國外一名28歲男子表示想在好市多工作一輩子，但擔心會被視為失敗者，因此上網尋求建議。文章一出，網友們反而支持他繼續留在好市多，也引來許多好市多員工分享經驗，更有律師直言想提早退休到好市多兼職打工。

一名住在加拿大的28歲男子近期在Reddit傾訴困擾，表示自己除了有一份在建築公司的正職工作，也在好市多兼職。但家人卻希望他可以辭去兼職，全力投入正職工作，成為優秀的專案經理並獲得晉升的機會。

然而原PO大學讀的是文組，僅擁有供應鏈管理學士後證書，他認為缺少工程或建築相關學歷背景，難以在建築公司謀求更好的職位。他並坦言比較喜歡在好市多工作，認為公司的管理階層尊重員工，工作環境也較友善。原PO更認為好市多永遠不會破產，是有保障的工作。

他另拿薪資做比較，表示營運經理、物流經理、倉庫經理的職缺，工資為每小時加幣25至27元（約新台幣549元至593元）。但在好市多工作一旦滿6年，就可以拿到每小時加幣27元的工資，「這就是為什麼我拒絕離開好市多，因為它的工作保障和薪資都很穩定」、「我知道除了好市多之外，沒有其他公司願意支付我每小時27元的工資」原PO說道。

他表示自己從沒想過結婚、買房或為退休存錢，只想工作、賺錢，並利用剩餘的時間享受愛好。而讓他感到困擾的地方，在於一輩子在好市多工作是否會被視為一個失敗者，畢竟這不是一個需要特定專業的工作，「還是說我應該感到高興，因為我已經很清楚我的路該怎麼走？」

文章一出，不少人反而支持原PO，並給予鼓勵「工作就只是工作，你永遠不該為你的工作感到羞恥」、「你熱愛你做的事，不要去想別人會怎麼看你，這是你的人生」、「任何熱愛自己工作的人，就已經是贏家了」。

也有許多網友勸原PO繼續待在好市多，「不要離開好市多，只要你獲得好評價，然後讓經理推薦你，你就可以按照你想要的速度輕鬆晉升」、「好市多有名的就是內部晉升的機制，沒有理由不能以它為基礎來建立職涯」、「待在好市多，然後往上升」、「好市多連續多年被評為美國最佳雇主之一，我的鄰居在那裡工作，最近還剛買房」、「我是好市多經理，不少同事擁有特定領域的專業，但沒有在相關行業工作，因為好市多的待遇更好。我跟不少曾是教師的員工共事，他們都說好市多的福利比教師更好」。

更有律師在留言區表示自己想提前退休，靠兼職打工賺取收入，「好市多跟星巴克就在我的名單上」、「工作是可預測的，而且可以每天下班，而不是把所有的精神負擔都帶回家」。