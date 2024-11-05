日本恐怖漫畫「漂流教室」作者楳圖一雄胃癌逝世 享壽88歲

日本知名恐怖漫畫大師，以「漂流教室」、「靈蛇」等作品聞名的楳圖一雄，於10月28日下午3時40分因為胃癌逝世，享壽88歲。葬禮已由親屬舉行，日後將舉辦告別會。

讀賣新聞報導，楳圖一雄1936年出生於和歌山縣高野山，於奈良縣長大。18歲時，他與水谷武子合作創作「森林兄妹」，在漫畫界出道。

1961年，他在出租漫畫領域開創了「恐怖漫畫」這個新類型，1965年在講談社漫畫雜誌「少女朋友」上連載「媽媽好可怕」、「花斑少女」等蛇女系列漫畫，確立了他作為恐怖漫畫旗手的地位，對於後來的恐怖漫畫家伊藤潤二等人影響深遠，被稱為「恐怖漫畫之神」。

楳圖一雄隨後進軍少年漫畫雜誌，1969年在小學館的「週刊少年Sunday」連載「靈蛇」，將作品風格擴展至心理懸疑類型。1972年，他創作「漂流教室」，描繪少年少女在荒廢的未來進行生存鬥爭，鞏固他在漫畫界的地位。

「漂流教室」在2002年被改拍為電視劇，由常盤貴子、窪塚洋介、山田孝之、山下智久等一線演員主演。

除了恐怖漫畫之外，楳圖一雄還創作搞笑漫畫。1976年，他的作品まことちゃん描繪了搞笑的幼稚園孩子的故事，其中的台詞Gwashi!（グワシ！）與經典姿勢，一度引領風潮，其他代表作品還有「洗禮」、「14歲」等。

楳圖一雄以一身紅白條紋的上衣為標誌，性格開朗，深受觀眾喜愛，他也曾以歌手身份推出過專輯，在各個領域都十分活躍。他自1995年之後就沒有新作品，但在2022年、時隔27年發表了由101幅作品組成的系列作品集，宣布以藝術家的身分再出發。

楳圖一雄在1975年憑藉「漂流教室」等作品獲得小學館漫畫賞，2018年以「我是真悟」獲得法國安古蘭國際漫畫節「遺產賞」，2023年獲得手塚治虫文化賞特別賞。

對於楳圖一雄的逝世，日本漫畫界紛表哀悼。「一拳超人」作畫家村田雄介表示，「楳圖老師的作品是我對恐怖漫畫的初體驗。幼稚園的時候，光是封面就讓我怕到不行，但因為害怕反而忍不住讀下去，結果嚇得晚上不敢上廁所。楳圖老師，感謝您帶來的刺激與顫慄感。」

創作「富江」、「漩渦」的知名恐怖漫畫家伊藤潤二表示，「以前，我曾經在老師家的宅邸與老師對談，之後在吉祥寺的義大利餐廳受到老師款待，這將成為我人生中最寶貴的回憶。衷心為故人祈求冥福。」

「天才小釣手」漫畫家矢口高雄的次女薰表示，「聽到消息後，我震驚地在路邊大叫出聲。我從小就喜歡楳圖老師的漫畫，我父親還曾難過地說，『我的漫畫難道妳不看嗎？』。『漂流教室』是我永遠的聖經。楳圖一雄老師，我一直非常喜歡您，衷心為您祈求冥福。」