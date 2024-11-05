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日本傳統釀酒具特色 可望申請為非物質文化遺產

中央社／ 東京5日專電
日本酒示意圖。圖／Ingimage
日本酒示意圖。圖／Ingimage

日本文化廳今天表示，聯合國教科文組織的評估機關建議日本將日本酒、燒酎等「傳統釀酒」登記為非物質文化遺產。能否申請登記成功，結果將於12月揭曉。

日本經濟新聞報導，聯合國教科文組織（UNESCO）的評估機關勸告日本將「傳統釀酒」登記為非物質文化遺產。聯合國教科文組織政府間委員會將於12月2至7日在巴拉圭首都亞松森召開，屆時將正式做出決定，如果申遺成功，將是日本第23件非物質文化遺產。

日本的傳統釀酒是使用麴使米、麥等原料發酵，釀造成日本酒、燒酎、泡盛、味醂（類似米酒的料酒）等的傳統技術。杜氏（釀酒職人）等以手工作業，在日本各地依氣候風土不同釀酒。

日本酒在釀造過程中採用叫做「並行複發酵」的方式具特色，是世界上罕見的發酵技術。「並行複發酵」是一種同時進行糖化與發酵過程的釀造方法。由於作為原料的酒米不含有糖分，因此需使用酒麴將米中澱粉轉化為糖，然後利用酵母的作用將糖一起發酵變成酒精

日本政府於2021年將「傳統釀酒」選定為日本國內的無形文化財產，2022年將「傳統釀酒」向聯合國教科文組織申請為非物質文化遺產。

日本至今向聯合國教科文組織申請登記成功的非物質文化遺產有22件，包括傳統的「能樂」、「和食」、祈禱豐收或消災解厄的傳統舞蹈「風流踊」等。日本政府繼「傳統釀酒」後，希望將「書道」（書法）申請為非物質文化遺產。

非物質文化遺產又可稱無形文化資產或無形文化財產，簡稱非遺。指的是聯合國教科文組織認定對某地區文化傳承有重要意義的行為或表現，如民俗、文化、信仰、傳統、知識和語言等各種非物質形式的智慧財產。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 遺產 酒精

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