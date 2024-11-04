泰國民眾慢性健康殺手前2名 高血壓和糖尿病

根據泰國政府的數據，2023年使用全體健康照護計畫的民眾門診前3名疾病是高血壓、糖尿病和血脂相關疾病，住院前3名疾病是胃炎和腸炎、肺炎以及慢性腎衰竭。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，根據國家健康安全辦公室（National Health Security Office）公布的數據，2023年共有997億泰銖（約新台幣944億元）挹注到全體健康照護計畫（Universal Healthcare Scheme）內，可以照顧到4772萬泰國國民，門診服務平均每人花費1344泰銖，住院服務平均每人花費1477泰銖。

泰國政府2002年推出全體健康照護計畫，旨在照顧大多數一般民眾，這個計畫又被稱為30泰銖金卡計畫，因為民眾每次看病只要付30泰銖，這項計畫約可涵蓋76%的泰國民眾。

根據國家健康安全辦公室的數據，2023年使用門診的人次為1億7039萬，也就是每人每年平均使用門診服務3.63次。

使用全體健康照護計畫的門診患者中前10大常見疾病依序為高血壓、非胰島素依賴型糖尿病、脂蛋白代謝障礙和其他血脂異常、流感、慢性腎衰竭、其他軟組織疾病、蛀牙、消化不良、其他肌肉疾病，以及牙齦炎和牙周炎。

而住院病人的前9大主要治療疾病依序為胃炎和腸炎、肺炎、慢性腎衰竭、其他慢性阻塞性肺病、心臟衰竭、地中海貧血、腦中風、非胰島素依賴型糖尿病和泌尿系統疾病。

國家健康安全辦公室秘書長賈德（JadetThammathataree）表示，這些公共健康相關的資訊和經驗數據將可以用來促進公共健康照護以及用在疾病預防的相關活動中。