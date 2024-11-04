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印度超載巴士墜喜馬拉雅山脈深谷 至少36死、逾20人受傷

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
印度巴士4日上午墜落喜馬拉雅山脈深谷，已知至少36死。法新社
印度巴士4日上午墜落喜馬拉雅山脈深谷，已知至少36死。法新社

印度4日上午8時許發生嚴重的巴士墜谷事故。1輛約60人乘坐的擁擠巴士，疑似失控墜落200公尺深的喜馬拉雅山脈深谷，至少造成36人喪生、逾20人受傷，救難人員及警方仍在搜救倖存者。

事發地點位於印度北部的北阿坎德（Uttarakhand）邦，印度總理莫迪宣布死者可獲20萬盧比（約台幣7.5萬元）賠償，傷者5萬盧比（約台幣2萬元）的補助。

美聯社報導，印度當局原本以為這輛巴士有42人，這也是該車的合法載客人數。

北阿坎德邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）也已下令調查這起發生在阿摩拉鎮（Almora）附近林地的事故。

印度 台幣 巴士

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