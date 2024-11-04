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聯合國COP29會議即將登場 氣候融資必為熱議話題

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導

在預定本月舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）上，富裕國家將面臨壓力，被要求大幅增加對較貧窮國家提供氣候行動資金。

但由於各方對於需要多少資金、誰該支付以及應涵蓋哪些內容還有極大分歧，氣候融資勢必會成為COP29的首要議題。

●什麼是氣候融資？

這是COP29會議於今年11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫舉行時會一再提到的詞，但目前各界對於何謂氣候融資，尚無一致定義。

一般來說，根據「巴黎協定」（Paris Agreement）中的措辭，所謂氣候融資，應該是指支出目的「符合實現低溫室氣體排放和「氣候韌性發展」（ClimateResilient Development）的資金。

這包括用於太陽能和風能等清潔能源、電動車等技術，或阻止海平面上升的堤防等調適措施的政府或私人資金。

●誰付錢？

根據1992年聯合國協議，一些對全球暖化負有最大責任的富裕國家有義務提供資金。

2009年，美國、歐洲聯盟（EU）、日本、英國、加拿大、瑞士、挪威、冰島、紐西蘭和澳洲，同意2020年之前每年支付1000億美元。

他們直到2022年才首次實現這一目標，他們的拖延削弱了信任，讓人指責富裕國家逃避責任。

在COP29上，預計近200個國家將就2025年以後的新融資目標達成協議。

●正在談判什麼？

聯合國委託的專家估計，到2030年，除中國外的全球開發中國家每年將需要2.4兆美元。

但氣候融資、外國援助和私人資本的界線往往模糊，活躍人士正在推動更清楚的條款，讓資金來源和形式更加明確。

數十個活躍人士、環境和科學團體10月在寫給各國政府的信函中，呼籲富國每年對開發中國家支付1兆美元，分3個明確的類別發放。

●去哪兒找錢？

大多數氣候融資援助目前都是透過開發銀行或與相關國家共同管理的基金進行，例如綠色氣候基金（Green Climate Fund）和全球環保基金會（GlobalEnvironment Facility）。

人資 聯合國 開發中國家

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