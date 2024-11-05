首爾砸百億打造「零孤獨城市」…孤獨危機全球蔓延 英設部長、日本立法

科技愈來愈發達的現代社會，只要拿起手機就可隨時視訊，與遠方的親朋好友聯絡，「孤獨」卻成為全球蔓延的危機。尤其，隨著「一人戶」增加、全球高齡化，「孤獨死」也成各國關切的議題。各國紛紛出招，繼英國設立「孤獨部長」，日本立法消除孤獨，首爾最新推出五年、耗資新台幣百億元的計畫，要打造「零孤獨城市」。

「住在世界上人口最稠密的都市，離開人世時卻孤身一人，數星期、數月，甚至數年後，才被外界發現⋯⋯。」這是發生在當代，車水馬龍、人群熙來攘往的大城市，許多「孤獨死」（Lonely death）案例的真實寫照。

近年，孤獨死的案例數持續攀升，日本、韓國、新加坡、英國都有相關報導，可見「孤獨危機」正在全球蔓延。尤其，已開發國家早已邁入高齡社會，許多獨居長者為避免打擾左鄰右舍，往往不敢倚賴他人，獨自一人處理生活上的大小事，逐漸與社會斷了聯繫，恐導致孤獨死的機率大幅提升。

事實上，不只是高齡族群，只要是缺少與社會互動的獨居者，都是高風險族群。因為光是長期陷於孤獨之中，就足以影響精神與身體健康。這也讓近來頻傳出「繭居族」議題的南韓，宣布將斥資百億台幣，推出一系列的扶持計畫，致力打造「零孤獨城市」，避免孤獨死憾事持續擴大。

「孤獨」已成為全球多國都必須面對的難題。 圖／Ingimage

近四成長期孤獨，日本孤獨死恐上升至7萬人！

究竟，孤獨死危機有多嚴重？

從數據來看，日本最新數據顯示，單是2024年前三個月，孤獨死的案件數已達2.2萬人，其中近八成屬於65歲以上的高齡族群。日本政府進一步估計，這個數字將在年底攀升至6.8萬人，相較於2011年的2.7萬人，成長幅度令人擔憂。不僅如此，近七萬的孤獨死案件數，實際上已占日本年度死亡人數的4％！

《朝日新聞》報導，2023年底官方調查指出，39.3％受訪者表示感到孤獨。隨著日本獨居人數持續增加，厚生勞動大臣武見敬三於6月坦言，「社會上孤獨死亡的可能性肯定會增加。重要的是，我們要正面解決這個問題。」

同樣面臨高齡化社會挑戰的韓國，情況也不太樂觀。韓國保健福祉部（Ministry of Health and Welfare）數據顯示，2023年，孤獨死人數已達3661人，較前一年增加百人以上。此外，據統計，2022年，南韓繭居族人數已超過24萬，也增添年輕族群被孤獨危機籠罩的風險。

鏡頭轉到英國，官方雖未正式統計孤獨死人數，但根據倫敦病理學者埃斯特林-瑟魯伊（Estrin-Serlui）研究推估，英國每年約有8000～9000人孤獨離世，且數字仍持續攀升。 針對65歲以上的獨居長者人數，英國最大的長者慈善服務組織Age UK數據顯示，全英國超過420萬名，占總人口7.5％。

而2026年即將邁入超高齡社會的台灣，也身處高風險名單之列。內政部2023年數據顯示，台灣一人戶約332萬戶，占總家戶數的36％。截至2023年6月底，台灣65歲以上獨居長者97.6萬人，約占總高齡人口的23.3％。然而，全國已列冊的獨居長者僅五萬多人，顯示仍有許多獨居高齡者難以受到應有照護。

首爾砸百億台幣，打造「零孤獨」城市

值得注意的，根據英國國家統計局調查，孤獨危機並未隨著疫情落幕而下降，經歷「慢性孤獨」，即經常或總是感到孤獨的人數，卻不減反增。

「終結孤獨運動」（Campaign to End Loneliness） 數據指出，2020年，慢性孤獨的人口約占總體的6％，2023年卻上升至7.1％，也就是說，與疫情第一年相比，英國感到慢性孤獨的人，新增50萬人。Age UK補充，長期深陷孤獨對人體的傷害，猶如每日抽15支香菸，致死率恐大增26％！不僅如此，孤獨還可能導致冠狀動脈心臟病、高血壓、失智症、阿茲海默症、憂鬱症等疾病的風險增加。

為了打擊孤獨危機，英國最早在2018年設立「孤獨部長」（Loneliness Minister），除了提高大眾對慢性孤獨認知、減少汙名化、持續追蹤數據；2023年的報告中指出，未來預計再投入3000萬英鎊，成立「Know Your Neighbourhood Fund」（認識你的鄰里基金），提高弱勢地區的志願服務參與度。

無獨有偶，日本也頒布《孤獨與孤立對策促進法》（孤独・孤立対策推進法），2024年4月1日生效，將孤獨和孤立定調為社會問題，期待透過國家力量，鼓勵地方政府成立區域委員會，組成支援團體、培訓專業人員，並建立全國性的資料庫，發掘出隱藏在社會中的「隱性孤獨」。

「孤獨」已成為全球多國都必須面對的難題。 圖／Ingimage

10月底，首爾也跟進推出「零孤獨城市」計畫，為期五年，斥資4513億韓元（約新台幣108億元），致力於消除孤獨危機。實際作法，如設立24小時全天候「孤獨諮詢」熱線、諮詢孤獨相關疑問的線上平台，以及居家訪視等後續服務。

此外，一系列的配套措施，也包含擴大心理諮商服務、提供中老年居民營養餐點、建置專門的「搜尋系統」，識別需要協助的獨居者，並舉辦各式活動，如園藝、運動、讀書會，鼓勵民眾參與、交流。

「孤獨和孤立不僅僅是個人問題，也是社會必須共同解決的任務。」首爾市長吳世勳（Oh Se-hoon）表示，首爾市將動員所有市政能力，「幫助孤獨的人痊癒，並回歸社會。」

慢性孤獨不但對身體有害，更可能蠶食鯨吞個人的精神健康，已成為全球多國都必須面對的難題。隨著孤獨死人數持續攀升，孤獨危機也已上升至國家層級，有賴社會一同建制完善的體制，避免憾事發生。

（本文出自2024.11.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）