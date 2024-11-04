烏干達難民營教堂遭雷擊 至少14死34傷

中央社／ 烏干達首都康培拉3日綜合外電報導

烏干達官員今天表示，烏干達北部巴拉貝克（Palabek）難民營內的臨時教堂昨晚遭閃電擊中，造成至少14人喪命，其中包括數名孩童，另有34人受傷。

法新社報導，警方指出，當地昨晚下起暴雨，那時約有50人在這座教堂內祈禱。

蘭沃（Lamwo）地方行政專員柯梅奇（WilliamKomech）告訴法新社，閃電擊中教堂的金屬屋頂，導致14人喪命，其中包括5名女孩和9名男孩，年齡介於14至18歲間。

警方表示，34名傷者已送往附近的醫療中心接受治療。

這個難民營的難民大多來自南蘇丹（South Sudan）的努爾族（Nuer）社群。

烏干達難民與災害應變部長歐尼克（Hillary Onek）向法新社表示：「政府正與聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）及其他機構合作，為倖存者提供必要援助…政府團隊已在現場，協助將遺體送還給各自的家屬。」

烏干達近年發生數起雷擊死亡事件。2011年一所小學曾遭閃電擊中，導致至少18名學生喪命；2020年8月亦有9名青少年因類似事件身亡。

烏干達 閃電擊中 難民

延伸閱讀

康芮颱風持續影響…本島仍在暴風圈範圍內 6縣市慎防超大豪雨

烏干達油罐車翻覆爆炸引發大火 造成至少10死

醫護曝以軍襲擊加薩最大賈巴利亞難民營 釀33死85傷

義大利移置首批難民 聯合國憂處境惡化

相關新聞

﻿擁高額退休金就過得好？日本高中師退休後失去生活重心 竟每天到「一處」報到

退休後該做什麼？離開從事數十年的工作，許多老年人失去生活重心後，開始轉往公園、咖啡廳等地方報到。日本就有一位化名為矢崎喬的教師，在卸下職務後，每天漫無目的的過活…

印度超載巴士墜喜馬拉雅山脈深谷 至少36死、逾20人受傷

印度4日上午8時許發生嚴重的巴士墜谷事故。1輛約60人乘坐的擁擠巴士，疑似失控墜落200公尺深的喜馬拉雅山脈深谷，至少造...

泰國民眾慢性健康殺手前2名 高血壓和糖尿病

根據泰國政府的數據，2023年使用全體健康照護計畫的民眾門診前3名疾病是高血壓、糖尿病和血脂相關疾病，住院前3名疾病是胃...

粉絲紛紛哀悼...日知名漫畫家栗橋伸祐傳出過世 噩耗藏2個月

日本知名漫畫家栗橋伸祐，4日上午傳出9月就已過世。出版社方面發布聲明證實，粉絲紛紛哀悼。

夏威夷衝浪客慘遭鯊襲擊！右膝以下「幾乎被咬斷」血流不止險喪命

夏威夷是許多人心目中的衝浪聖地，不過茂宜島近日傳出衝浪客被鯊魚襲擊事件。一名61歲美國男子1日在茂宜島衝浪遭鯊魚咬傷，鮮...

美艷富婆出767萬「借精生子」要求「做到懷孕」 壯男被榨乾慘了

哪有這麼容易可以「不想努力了」！1名49歲「打樁機」操作員，在網上看到1名「美女」自稱「新加坡富商妻子」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。