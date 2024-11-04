印尼佛羅雷斯島火山深夜噴發 至少9死
印尼當局今天表示，東部佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山昨天噴發，造成至少9人喪生；火山噴出爆炸性熔岩，迫使當局撤離附近幾個村莊。
印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）發言人哈迪（Hadi Wijaya）說，位於東努沙登加拉省（EastNusa Tenggara）佛羅雷斯島（Flores Island）的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）於當地時間3日晚間11時57分噴發，噴出火紅的熔岩柱、火山灰和熾熱的岩塊。
他告訴路透社：「火山噴發後發生停電，接著下雨加上大閃電，引起居民恐慌。」哈迪還說，當局已將火山警戒級別提升至最高的4級。
印尼火山和地質災害減災中心建議，火山噴發周圍半徑7公里區域內必須清空。
哈迪說，熾熱熔岩和岩塊噴射到距離火山口4公里處的村落，起火燃燒並損毀民宅。
東佛羅雷斯（East Flores）地區官員赫羅尼姆斯（Heronimus Lamawuran）表示，截至今天上午，至少有9人死亡，還說火山噴發已影響到7個村莊。
他說：「從今天早上起，我們便開始將居民疏散到距離火山口約20公里的其他村莊。」
赫羅尼姆斯說，今天上午，距離火山最近的村莊都覆蓋上一層厚厚的火山灰。
當局目前仍在彙集有關人員撤離和建築物受損的資料。
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