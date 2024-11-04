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西班牙洪災至少217死 女子受困地下道3天獲救

中央社／ 瓦倫西亞3日綜合外電報導

西班牙近日發生嚴重洪災，死亡人數超過200人。一名女子的車和其他許多人的車一樣遭泥水沖走，但在地下道撐了72小時後幸運獲救。

英國「衛報」（The Guardian）報導，瓦倫西亞自治區民眾保護部門主管培瑞斯（Martin Perez）昨天告訴志工：「經過3天，我們發現車裡有人活著。」眾人隨即熱烈鼓掌。

培瑞斯後來向地方新聞網站Levante解釋，洪水席捲這個地區時，這名女子的車和其他許多車一樣被強烈水流沖走。她最後被沖到貝內圖塞市（Benetusser）一處地下道，受困車內，被壓在一堆車子下方。

緊急救援部門本月1日在她受困地點附近搜救時，聽到有人在呼喚「醫生、醫生」。他們趕忙奔向聲音傳來的地方，發現聲源來自一堆車輛。

救援人員花了數小時清理阻礙路徑的車輛和殘骸才救出這名女子。她當場接受治療，然後被送往醫院。

西班牙媒體描述她的獲救過程是一個「奇蹟」，也是這場慘痛災難中的一線希望。西班牙10月29日下起暴雨引發洪災，至少已有217人喪命，還不確定有多少人失蹤。

法新社報導，西班牙國家氣象局（AEMET）今晚發布新的嚴重暴雨警報，當局警告瓦倫西亞自治區的災區居民待在家裡。

法新社記者說，西班牙國家氣象局發布新的「紅色警報」，預估一小時降雨量將達90毫米，警方在雨開始落下之際，用擴音器警告瓦倫西亞和鄰近地區居民盡快回家。

氣象局 西亞 西班牙

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