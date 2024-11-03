西班牙瓦倫西亞洪水逾2百死 國王、王后將勘災…災民怨當局應變速度太慢

西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災，造成逾200人喪命，國王王后預計今天造訪當地，中央政府也宣布擬增派1萬名軍警前往協助救災，但有災民抱怨當局災害應變速度太慢。

法新社報導，西班牙5天前發生數十年來最嚴重的水災，滾滾泥水摧殘城鎮與基礎建設，如今找到生還者的希望愈來愈渺茫。

幾乎所有死者都是在瓦倫西亞自治區（Valencia）發現的，數以千計的安全與緊急應變人員還在當地忙著清除殘骸泥濘以搜尋遺體。

總理桑傑士（Pedro Sanchez）形容這次事件為「我國近代史上最嚴重的天災」，並稱這是歐洲本世紀奪命人數第2多的洪災。

瓦倫西亞領導人要求加派5000兵力，中央政府已經同意，另將加碼部署5000名警察與人民警備總隊成員協助救災。桑傑士表示，西班牙正在進行承平時期最大規模的軍隊與維安部隊部署行動。

當局除因災前警示不足挨轟，也有災民抱怨災害應變速度太慢。桑傑士表示：「我知道應變不足，存在問題及嚴重缺失…城鎮遭泥巴掩埋，絕望的民眾在尋找親屬下落…我們必須改進。」

西班牙媒體報導，國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Reina Letizia）預計今天造訪瓦倫西亞自治區。

在重災區阿爾法法爾鎮（Alfafar）與塞達維鎮（Sedavi），居民忙著剷除家中泥巴，消防人員出動抽乾車庫與隧道積水，但法新社記者並未看到士兵。

66歲民眾卡塞雷斯（Estrella Caceres）在塞達維鎮怒氣沖沖地告訴法新社：「謝謝來幫助我們的所有人，因為當局什麼都沒做。」

為了讓緊急應變單位更有效率執行搜救及後勤工作，瓦倫西亞自治區當局已執行道路管制2天。而由於電話和交通網嚴重受損，目前仍難以確定確切失蹤人數。