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台泰藝術交流展清邁登場 作品共同探討祖先概念

中央社／ 曼谷3日專電

MAIIAM當代美術館台泰藝術交流展在清邁開幕，6位台灣和泰國藝術家透過作品探討祖先的概念與意義，以藝術交流台泰文化。12月中旬清邁藝術週期間，台灣藝術家將訪泰進行藝術對談。

文化部駐泰國代表處文化組發布新聞稿指出，由文化部駐泰國代表處文化組與泰國清邁MAIIAM當代美術館（MAIIAM Contemporary Art Museum）攜手合辦的祖先「祖先The Ancestors：台泰藝術交流展」 昨天在清邁開展。

這場展覽邀請台灣藝術家陳建北、郭敬耘和張恩滿，泰國藝術家布隋（Busui Ajaw）、皮納莉（PinareeSanpitak）和傑沙達（Jedsada Tangtrakulwong）共6位藝術家共同展出，透過探討祖先的概念與意義，呈現台泰文化的對話與相似之處。

美術館創辦人艾瑞克（Eric Bunnag Booth）於展覽開幕表示，很高興能與台灣合作本次展覽，感謝6位藝術家與策展團隊Kohkae Collective的支持參與。

駐泰代表處文化組組長桂業勤致詞表示，與MAIIAM的合作讓台灣的藝術在清邁被看見，相當有意義，也期待未來更多的台泰藝文交流。藝術家陳建北親赴泰國參與開幕，並導覽解說作品。

本次展覽展出陳建北的「助產序曲」，以台灣早期助產士的訪談紀錄，展現有別於現代的生產經驗與台灣歷史；郭敬耘「製圖者」及「空白地帶」透過影像與地圖揭開不同族裔在台灣土地上的移動記憶；張恩滿「蝸牛樂園三部曲－啟航或終章」則以台灣常民料理中的蝸牛為媒介，啟動以探索身分認同作為起點的旅程。

MAIIAM當代美術館為泰國清邁重要藝術場館，除了展示該館典藏外，也致力推動泰北清邁藝術圈與世界對話，舉辦各類國際藝術交流。

「祖先The Ancestors：台泰藝術交流展」 將展覽至2025年2月17日，並將於12月中旬的清邁設計週（Chiangmai Design Week）期間，邀請台灣藝術家訪泰進行藝術對談，讓參觀者能深入欣賞展覽。

泰國 清邁 藝術家

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