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澳洲生活大不易 政府慷慨減免3350億學貸

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，政府計劃將替約300萬澳洲民眾減免20%的學生貸款，也就是免除約160億澳元（約合新台幣3350億元）的學生債務

路透社報導，澳洲政府此舉建立在5月預算計畫之上。這份預算計畫重點包括減輕生活成本壓力、免除學生債務重擔、加強投資以壓低藥品價格，並推動租金補助計畫。

艾班尼斯發布聲明宣布刪減高等教育學生貸款，並說：「這將幫助目前背負學生債務的每個人。我們也將努力在未來幾年為每位學生提供更好的待遇。」

澳洲政府表示，最新舉措意味著，平均背負著2萬7600澳元（約新台幣57.8萬元）學貸畢業的學生，每人可減輕5520澳元（約新台幣11.5萬元）的負擔。

政府表示他們已計劃削減背負學貸的澳洲民眾每年必須償還的金額，並提高開始還款的門檻。

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