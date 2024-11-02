巴基斯坦大城拉合爾空氣品質差 官員稱數值創新高
印度快報（The Indian Express）報導，根據瑞士空氣品質監測平台IQAir，巴基斯坦拉合爾的空氣品質指標今天一度飆升至1067。根據環保官員說法，這項數值創下新高。
拉合爾（Lahore）的空氣品質指標（AQI）在上午9時30分左右達到高峰，高階環境保護官員安瓦爾（Jahangir Anwar）告訴法新社：「在此之前，我們（的空氣品質指標）從未達到1000的程度。」
法新社報導，拉合爾連日來一直被煙霧籠罩，煙霧由燃燒劣質柴油、焚燒農業廢棄物以及冬季降溫造成，是霧和汙染物的混合物。
安瓦爾說：「空氣品質指標在未來3至4天仍將居高不下。」
旁遮普省（Punjab）環境保護廳10月30日宣布，要對拉合爾市內4個「熱點」實施新的限制措施。
裝有容易造成汙染的二行程引擎的嘟嘟車（Tuk-tuk）被禁止行駛，未安裝過濾裝置的燒烤餐廳也被勒令停業。
此外，政府機構以及私人企業從4日開始，將有一半的員工改為在家工作。
營建工程已被叫停，經常使用明火煮食的街頭攤販必須在晚上8時結束營業。
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