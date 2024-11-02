京王百貨新宿店60週年慶 打造台灣夜市湧人潮

日本京王百貨店新宿店為慶祝60週年慶，特別推出集結許多台灣餐飲、物產等的「京王台灣夜市」，有許多台灣品牌的美食是首度在京王百貨販售，吸引大批人潮湧入。

京王百貨新宿店60週年慶的活動之一，就是推出「京王台灣夜市」，這是首度舉辦台灣市集，活動從10月31日起至11月5日為止，集結近30家台灣餐飲、物產販售業者出店，連日來生意興隆。今天是日本今年最後一次3連休的第一天，湧進許多顧客。

京王百貨店新宿店活動負責人星野隆也對中央社表示，台灣市集舉辦以來，天天都呈現盛況。11月1日是京王百貨新宿店滿60週年，因為台灣市集在其他地方也很受歡迎，因此很多人都盼能舉辦台灣市集。新宿是人潮多的地方，辦台灣市集能讓更多人知道台灣的好。

星野表示，台灣市集活動的業者、相關人士都很努力招攬客人，如原先預期的，湧入許多客人前來捧場。京王百貨新宿店開業以來歷經60年，承蒙許多顧客愛戴，所以台灣市集活動有許多顧客捧場。

促成這次台灣市集活動的是雅茗天地集團國際戰略部日本代表林太一。身穿黃色T恤胸前寫著Happy Lemon（快樂檸檬）的他在會場上忙進忙出。

林太一表示，與京王集團有合資公司，京王集團會長很重視與台灣的交流，期盼在新宿店60週年店慶時舉辦一個比較特別的活動，對方希望他協助，於是他找一些台灣真正道地的廠商出店，做成台灣夜市。

林太一找來約25家台灣廠商，其中比較特殊的是像統一企業集團有自己的品牌進軍日本做零售業，還有基隆百年糕餅老店連珍、在台中逢甲夜市很有名的帝鈞胡椒餅、快樂檸檬、南僑集團的點水樓等，都是大家耳熟能詳的品牌。

他還說，台灣市集活動開辦以來，營業額比預期多了一倍。目前在日本，很多地方舉辦「台灣祭」活動，「京王台灣夜市」之所以生意興隆，主要是京王百貨很用心在經營，包括事先做了很多報導的投放等宣傳。此外，這次是集結台灣真正的道地品牌，很多人慕名而來。

快樂檸檬為了這次的活動，特別推出台灣芒果刨冰，和台灣的芒果冰一模一樣，是很正宗的芒果冰，在芒果刨冰上還特別加煉乳，因日本沒這樣的吃法，比較台灣式的吃法，吸引許多顧客嘗鮮。

基隆百年老店連珍的日本社長程家旭3年前在東京開店後，目前在東京有2家店鋪，這次他在京王台灣夜市設攤，可看到大排長龍的情形，尤其是台灣芋頭蒙布朗冰淇淋是首度推出的甜點，廣受喜愛。

程家旭說：「參考過日本人喜愛的產品，於是這次特別用蒙布朗和台灣芋頭做結合，做出一個日本人喜歡的甜點。每個年齡層都愛吃這款冰淇淋，特別是老人和小孩。」連珍以芋泥為基礎開發出多種產品，包括芋泥牛奶、芋泥紫米、芋泥布丁、芋泥蛋糕等，很受歡迎。

南僑集團點水樓旗下的點水小棧這次推出在日本少見的排骨酥麵。南僑日本株式會社特別助理王薏茹表示，點水小棧是點水樓旗下的一個系列，販售比較輕鬆的食品，讓消費者能更輕易地來店裡用餐，這次在京王是第一次以點水小棧的名義設攤。

她說，除了排骨酥麵，點水小棧還有紅油抄手、涼拌黃瓜等，每天都銷售一空，一直在補貨，一天要補3次。

她認為，京王百貨的號召力強，加上有地利之便，新宿是世界上最繁忙的車站之一，直接連結新宿車站，消費者搭電車到新宿站可直接到樓上來，比較方便。

除了上述美食，沸點的魯肉飯、街角饅頭店吉祥天的台灣刈包、龍飯店的台灣大雞排、龍潭的小籠包、同客餃子館的台灣水餃、快樂夢工房的手工肉粽等都是首度在京王百貨店登場。

現場可看到很多食客大快朵頤，正在學中文的谷口吃著熱騰騰的佐記麵線，用中文對中央社說：「好熱、好熱」（注：意思是好燙），她還說以前吃過台灣麵線，但這次的最好吃。另外，也有旅居東京的台僑攜家帶眷、邀好友一起，一行7人來吃排骨酥麵、大雞排等。