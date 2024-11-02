西班牙洪災增至211死 政府增派1萬士兵警察救災

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，將向東部遭受歷史性洪災侵襲的瓦倫西亞省（Valencia）增派1萬名士兵和警察救災。他指出，這場洪水目前已造成211人喪生。

法新社報導，在這場西班牙數十年來最嚴重的洪災中，如洪流一般的泥水淹沒城鎮，並摧毀基礎設施。在洪災發生3天後，找到生還者的機會微乎其微。

幾乎所有的死亡案例都發生在瓦倫西亞省，數以千計的緊急服務人員正拚命清除瓦礫和泥漿、搜尋遺體。

桑傑士在電視播出的演講中指出，這場災難是本世紀歐洲第二致命的洪災，並宣布將大幅增派安全部隊參與救災。

桑傑士提到，政府已接受瓦倫西亞省領導人要求、增派5000名士兵，並告知將再派遣5000名警察和人民警備總隊（Civil Guard）警員。