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聯合國生物多樣性會議大突破 將常設原住民機構供諮詢

中央社／ 哥倫比亞卡利市1日綜合外電報導
聯合國生物多樣性公約第16次締約方會議在南美洲國家哥倫比亞卡利市召開，與會196國開會近2週後，今天同意創立一個「輔助機構」專責於「原住民和地方聚落相關事務」。圖／法新社
聯合國生物多樣性公約第16次締約方會議在南美洲國家哥倫比亞卡利市召開，與會196國開會近2週後，今天同意創立一個「輔助機構」專責於「原住民和地方聚落相關事務」。圖／法新社

世界最大自然保護會議、聯合國（UN）生物多樣性會議今天同意創立一個代表原住民利益的常態性機構，供聯合國做自然保育相關決定時諮詢，這是本屆會議首個重大突破。

綜合法新社和路透社報導，聯合國生物多樣性公約（Convention on Biodiversity）第16次締約方會議（COP16）在南美洲國家哥倫比亞卡利市（Cali）召開，與會196國開會近2週後，今天同意創立一個「輔助機構」專責於「原住民和地方聚落相關事務」。

COP16的目標是履行2022年的昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架（Kunming-Montreal Global BiodiversityFramework），這份協定的目標是最晚在2030年停止自然的快速衰弱。

原住民和環保倡議人士表示，這個新諮詢機構的突破之處，在於認可原住民在全球自然保育扮演的角色，包括在地球上一些生物多樣性最豐富的地區。此外，這個機構也將有助於把原住民和地方聚落的傳統知識和做事方式融入自然保育行動。

今天的決議傳出後，現場倡議人士和原住民代表爆出歡呼和歡唱聲，許多人身著傳統服裝和頭飾。會議主辦國哥倫比亞的外交部長穆利優（Luis GilbertoMurillo）也表達感謝，說這項突破對拉丁美洲和加勒比海地區格外重要。

聯合國

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