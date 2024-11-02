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誤觸恐讓皮膚潰爛！日本東京部分公園發現「毒蕈火焰茸」 當局急移除

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本東京都青梅市及福生市的公園等地，近期相繼被發現毒蕈「火焰茸」。圖／美聯社
日本東京都青梅市及福生市的公園等地，近期相繼被發現毒蕈「火焰茸」。圖／美聯社

日本東京都青梅市及福生市的公園等地，近期相繼被發現毒蕈「火焰茸」。這種毒蕈光是觸碰就可能造成皮膚潰爛，兩個市政府在緊急移除火焰茸同時，也呼籲勿讓孩童誤觸。

日本讀賣新聞報導，東京都健康安全研究中心表示，火焰茸顏色為紅色或橘色，外形為棒狀，毒性很強，光是觸碰就可能造成發炎，如果食用還會出現發燒及腹瀉等症狀，甚至也有因腦神經損傷導致死亡之虞。

東京都健康安全研究中心負責人說，火焰茸有紅色的醒目外觀，希望大家留意特別不要讓孩童觸碰。

青梅市政府表示，從今年10月上旬到中旬，轄內綠地「青梅之森」及一旁的永山公園內相繼被發現火焰茸，地點都位於步道附近的橡樹根部。

青梅市政府表示，在接獲民眾通報後，已派負責人員前往移除火焰茸，並在現場周邊設置敦促民眾留意的看板。

福生市政府也指出，10月上旬也在轄內的武藏野台西公園發現火焰茸，目前已由市府人員移除。市府除通知轄內所有小學特別留意，也派遣職員定期前往公園察看。

日本 東京

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