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引導永續投資 COP29主辦國：氣候峰會期間端綠色投資指南

中央社／ 巴庫1日綜合外電報導
聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）將於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場。圖／路透社
聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）將於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場。圖／路透社

亞塞拜然中央銀行總裁卡濟莫夫今天表示，作為聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）主辦國，亞塞拜然將於本月推出一套由100多國共同商定的標準，引導永續投資。

路透社報導，為了確保投資能有效減少碳排，氣候金融分類標準有其必要，但投資者擔心，太多不同的規範手冊可能會導致混亂。

擁有27個成員國的歐洲聯盟已推出「歐盟永續經濟活動分類」（EU taxonomy for sustainable activities）這個極具影響力的分類法，但聯合國的分類標準可能會得到更廣泛的支持。

卡濟莫夫（Taleh Kazimov）今天在記者會中說道：「我們與110個國家共同制定了新的統一分類準則，這些準則將應用於制定國家分類標準，簡化發放綠色貸款的流程。」

COP29將於11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場。卡濟莫夫表示，亞塞拜然將於11月14日公布2030年前分配給綠色專案的資金總額。

亞塞拜然銀行公會（Azerbaijan Banks Association）理事長努里耶夫（Zakir Nuriyev）表示，這個數字將超過150億美元，相當於亞塞拜然銀行目前的放款組合。

除了永續金融規則外，卡濟莫夫表示，央行還考慮引進伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）。他說，相關立法正在準備中，銀行正在分析市場是否有足夠需求。

亞塞拜然 永續 聯合國

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